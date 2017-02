Organización promueve la economía del visitante en la isla

Foundation for Puerto Rico, organización líder en impulsar estrategias sostenibles de desarrollo económico y social para transformar a Puerto Rico en un destino para el mundo, se ha dado a la tarea de aunar esfuerzos con diversas asociaciones profesionales en Puerto Rico para trabajar en pro del desarrollo de la economía del visitante.

La organización destacó en una comunicación escrita que como parte de sus esfuerzos y conversaciones con diversos gremios del país, la Asociación de Constructores de Puerto Rico formalizó un Concilio de Economía del Visitante en mayo del 2016 para atender el desarrollo de estrategias que beneficien esta actividad económica en el país; enmarcadas en las oportunidades que presentaría un aumento significativo en número de visitantes.

El presidente de la Junta de Directores de Foundation for Puerto Rico dijo “la economía del visitante no es Turismo, somos todos” para destacar que la actividad económica generada por un visitante beneficia a todos los sectores de la economía por su impacto directo (gasto de alojamiento, transporte aéreo y terrestre), indirecto (por los empleos que genera y los servicios o productos que se consumen en la cadena de valor) e inducido (por la actividad económica que se genera por las personas empleadas en el sector), haciendo de esta actividad económica una inclusiva y alentadora para el pueblo de Puerto Rico.

Desde finales del 2016, Foundation for Puerto Rico se encuentra en conversaciones con la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico para consolidar una alianza que dé paso a la creación de un grupo de trabajo dentro de este gremio, enfocado en desarrollar acciones puntuales que viabilicen el potencial de la economía del visitante en la Isla. Recientemente, la Fundación participó de un Power Breakfast del SME donde, sobre 130 miembros de su matrícula, pudieron constatar el efecto multiplicador de la economía del visitante; según se puede palpar a través de la cadena de suplido.

Este próximo jueves, 9 de febrero de 2017 se suma a este esfuerzo multisectorial la Asociación de Industriales de Puerto Rico con quienes Foundation for Puerto Rico firmará un acuerdo de colaboración para la creación de un Concilio de Economía del Visitante dentro de este importante gremio. Este será firmado durante el Caucus con el Gobierno de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, donde Foundation for Puerto Rico, junto a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, ofrecerán por primera vez en la agenda de este gremio un taller sobre economía de visitante. “Exhortamos a todos los industriales y personas interesadas a que participen del taller de economía del visitante para que conozcan cómo pueden insertarse en su desarrollo y cómo juntos el gobierno y el sector privado podemos trabajar para que el rendimiento de esta estrategia económica sea viable y sostenible”, sostuvo Jon Borschow, presidente de la Junta de Directores de Foundation for Puerto Rico.