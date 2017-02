En $250 multas por estacionarse en el VSJ

Si usted fue de las personas que recibió este fin de semana una multa de $250 por estacionarse ante alguna acera del Viejo San Juan, sepa que el Municipio está desde diciembre otorgando estas infracciones.

La práctica obedece a un cambio en la ordenanza municipal 41 que designa ciertas calles del Viejo San Juan para el estacionamiento de residentes bonafides del casco de la capital.

Según la ordenanza, los estacionamientos de las calles del lado norte, entre ellas, la Norzagaray, San Sebastián, Sol y Luna, estarán reservados para residentes de 6:00 de la tarde a 7:00 de la mañana del próximo día, y sábados y domingos por 24 horas.

Establece, además, que podría recibir más de una multa si tienen dos horas de diferencia y el Municipio podría tomar medidas, como remolcar el automóvil, lo que conllevaría $50 adicionales para el ciudadano que violó la ley.

El presidente de la Legislatura municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau, dijo a Metro que la ordenanza se estuvo considerando durante dos años y respondió a la falta de estacionamientos disponibles para quienes habitan en las calles de la Ciudad Amurallada.

“No son todas las calles, porque las calles del sur de la isleta, como la San Francisco, Fortaleza, Tetuán, todas esas se quedan abiertas, y hay también múltiples estacionamientos públicos”, indicó Rigau.

Señaló que algunas personas han señalado que no conocen de esta ordenanza. No obstante, sostuvo que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y destacó durante los primeros meses de la ordenanza, hasta el 30 de noviembre pasado, se dieron boletos de cortesía con el fin de orientar a la ciudadanía.

Explicó que la Legislatura municipal aprobó la pasada semana una resolución para evaluar cómo está funcionando este sistema de estacionamiento.

Cabe destacar que el fin de las multas de cortesía prácticamente coincidió con la fecha en que se supo públicamente que el Municipio había vendido el estacionamiento doña Felisa Rincón por $11.5 millones a la empresa Muñoz Bermúdez, S. E.

Metro intentó comunicarse con el comisionado de la Policía municipal, Guillermo Calixto, para conocer cuántas multas por concepto de esta ordenanza se han otorgado desde el 1 de diciembre, pero este no contestó.

No obstante, Carmen Serrano dijo a Metro que “Calixto solo sigue instrucciones. Todo tiene que tramitarse a través de nosotros”, expresó cuando este diario la contactó en busca de obtener la misma respuesta.

Al cierre de esta edición, no se había recibido la cantidad de multas que la Policía municipal ha emitido.

Entretanto, Janice Petrovich, portavoz de los residentes del Viejo San Juan, indicó a Metro que favorecen la ordenanza y muchos residentes testificaron a favor de ella en las vistas públicas, debido a que con ella se evita el tráfico continuo de vehículos por las calles adoquinadas.

“Con el interés de proteger este casco histórico, hemos hecho esfuerzos para llevar a cabo diferentes tipos de iniciativas para proteger el casco antiguo”, explicó Petrovich, quien señaló que se limita el tránsito, porque “los visitantes saben que no van a encontrar estacionamiento”.

“En los cascos antiguos alrededor del mundo se limita el tránsito más que en San Juan. Sucede en Madrid, Barcelona, Francia y en prácticamente cualquier casco antiguo alrededor del mundo lo prohíben”, manifestó.