Comerciantes no quieren que se elimine ley de las bolsas plásticas

La Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), organización que representa a los principales supermercados en la Isla, indicó que la legislación que prohíbe las bolsas plásticas debe ser enmendada, pero no derogada como propone una pieza legislativa en la Cámara de Representantes.

Según Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de MIDA, expuso en declaraciones escritas que la eliminación de la ley se traduciría en un nuevo ambiente de incertidumbre para los comercios. La medida para eliminar la prohibición de las bolsas plásticas es del representante, Nelson del Valle, quien dice su intención es ayudar a los comercios.

Reyes Alfonso expuso que hay un compromiso ambiental de la industria que ya ha hecho ajustes y las inversiones necesarias para cumplir con la ley. “La mera discusión sobre la posible derogación representa un riesgo para aquellos comercios que confiaron en la ley y se prepararon para el cambio porque de ser derogada podrían quedar en desventaja al no tener bolsas plásticas para sus consumidores. A esto se suma la inversión en campañas educativas para los consumidores requerida por la ley actual”, agregó Reyes Alfonso.

El portavoz de MIDA explicó que ordenar bolsas de cualquier tipo demora varios meses, por lo que todo cambio debe proveer el tiempo necesario para evitar crear desventajas competitivas y un desfase en la operación de los negocios. “En este momento, a los comerciantes que se prepararon les preocupa quedar en desventaja y a aquellos que no lo han hecho, les preocupa que de no actuar en los próximos días, posiblemente no les lleguen las bolsas a tiempo para cumplir con el estatuto vigente. Aunque hemos sostenido varias reuniones legislativas donde hemos compartido nuestras principales preocupaciones y enmiendas sugeridas, lamentablemente ya se han presentado al menos tres medidas relacionadas a las bolsas y cada una con visiones diferentes”, señaló Reyes Alfonso.

“Hacemos un llamado a nuestra Asamblea Legislativa para que evitemos generar mayor incertidumbre. Debemos corregir las carencias de la legislación vigente con un solo proyecto de consenso y dando tiempo a comerciantes y consumidores para prepararse”, puntualizó el VP Ejecutivo de MIDA