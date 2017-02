Gustavo Vélez denuncia legisladores del PNP lo intentan amedrentar

El economista Gustavo Vélez, quien le escribió a la Junta de Control Fiscal para requerirles que entraran a evaluar los gastos de la Legislatura, denunció que un grupo de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) lo intentan acallar mediante amedrentación.

La denuncia pública de Vélez surgió en el programa Jugando Pelota Dura cuando lo entrevistaban sobre su petición a la Junta de Control Fiscal.

“Ya esto me está trayendo consecuencias. El viernes, un grupo de legisladores se reunió y me envió un mensaje de amedrentar. Y lo estoy diciendo aquí público… el mensaje fue que yo con este planteamiento, había cruzado la raya. Me lo enviaron a través de un amigo mío. Empezaron a buscar si tenía contratos, empezaron a ver si yo tenía algún tipo de acceso a la Legislatura. Yo no tengo contratos ni en la Legislatura, ni en la Rama Ejecutiva. Mi negocio corre con contratos privados, pero lo digo porque ya empezaron a lanzar difamaciones”, expuso Vélez en Sistema TV. De hecho, le dijo al mantenedor del programa Ferdinand Pérez que la última vez que tuvo contratos en el Capitolio fue mientras fue asesor precisamente de él como representante.

Vélez no quiso revelar los nombres de los legisladores que le enviaron el mensaje porque dijo está en conversaciones con su abogado sobre los pasos a seguir. “En el hemiciclo, el senador Ríos hizo unas insinuaciones que son difamatorias, que yo estaba resentido porque se me negó un contrato, y eso es falso. Yo no necesito contrato del Capitolio, gracias a Dios”, expuso.

El economista advirtió que hay leyes federales y estatales que lo protegen, al tiempo que le aseguró que hay un pueblo velando a los legisladores.

“No me siento amedrentado. Yo estoy haciendo una función ciudadana. Aquí hay libertad a la libre expresión en la local y la federal. Así que tengan cuidado, hay leyes federales, vamos a tratar de trabajar por el país”, agregó.

El pasado viernes el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, detalló que el ente federal recibió la comunicación del economista sobre las contrataciones en el Capitolio que se alejaban de la política de austeridad. Carrión anticipó que estarían evaluando el asunto. “Estamos en una situación como pueblo bien difícil por eso es que estamos aquí. Por lo que la prudencia es lo más importante. Nosotros estaremos revisando este tema con nuestros abogados para llegar a una conclusión en cuanto a este tema”, expresó el funcionario.

Sobre su intención al pedir la intervención del organismo federal, Vélez dijo que en Puerto Rico hay unos lineamientos de austeridad, por lo que hay que velar por el uso juicioso del dinero. La acción de Vélez surgió luego que la semana pasada trascendió la contratación de políticos derrotados en el Capitolio. Los presidentes legislativos han dicho que la Junta de Control Fiscal no tiene injerencia en la Rama Legislativa. Sin embargo, hoy la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez también dijo en Jugando Pelota Dura que la jurisdicción del ente federal es amplia.

Aquí un vídeo de la entrevista que un usuario de Twitter compartió en las redes sociales: