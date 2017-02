Afilan tijera en Universidad de P. R.

A pesar de que la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes, aseguró que acogerá las recomendaciones de la comunidad universitaria para enmendar el borrador que se filtró sobre las propuestas de recorte en la institución, admitió que todos los sectores se verían afectados con los ajustes en el presupuesto.

“Todos de una forma u otra se tienen que afectar, ya sean profesores, estudiantes, rectoría, administración central. Así que se completó el trabajo y el cuerpo acordó que era mejor decisión no distribuir”, dijo en entrevista con Metro la presidenta interina. El borrador filtrado del “Escenario de ajustes al presupuesto del Fondo General UPR”, que no se compartió ni se circuló, propone dos recortes de $150 millones entre los años fiscales 2017-2019 para cumplir con los $300 millones que propone la Junta de Control Fiscal, a través de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAFF). En este la Junta Universitaria establece los recortes, entre ellos, un aumento a la matrícula, una revisión de las exenciones, reducción del dinero disponible para el pago del bono de Navidad, reducción del plan médico de empleados y una reducción de más de la mitad de la partida para compensar a los profesores permanentes por abrir más secciones a un curso. No obstante, Freytes indicó que “el documento va a recibir muchos cambios y en esta semana vamos a recibir las recomendaciones de los estudiantes, profesores y de empleados (no docentes)”.

Explicó, además, que, si un sector solicita que se reduzca en un área la cantidad a recortar fondos, entonces se debe identificar otra área para recortar. “Esto es tomando en cuenta que no es algo fácil, porque nos faltarían todavía $28 millones”, expresó la funcionaria sobre el caso de ajuste a la matrícula.

Además de las reuniones que sostendrán entre hoy y mañana con la comunidad universitaria, Freytes explicó que continuarán con las conversaciones con AFAFF, quienes deberán incorporar estos recortes al plan fiscal que deberán entregar a la Junta el 28 de febrero.

Por su parte, Gilberto Domínguez, portavoz estudiantil de la Junta de Gobierno, ente que avala las determinaciones de la Junta Universitaria, expresó que con el borrador “se demuestra lo que los estudiantes hemos dicho de que la Universidad no aguanta un recorte de 300 millones”. Señaló, además, que advirtieron que el plan fiscal se debía trabajar desde noviembre y no esperar hasta ahora a solo semanas de entregarlo.

Mientras, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Miguel Hernández, criticó que se continúe afectando al sector docente y criticó que no hay renglones en los que se les baje el salario a la administración universitaria. “Siguen abriendo la llave a que todos los profesionales jóvenes se vayan del país”, expuso.