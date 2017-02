García Padilla agradece que le den la razón

El ex gobernador Alejandro García Padilla indicó en medio de una entrevista televisiva que agradece que la nueva administración que le de la razón a solo cuatro semanas de haber entregado el poder del gobierno.

“Por ejemplo la ley de moratoria, se criticó tanto e hicieron lo mismo. Los legisladores del PNP votaron en contra de esa ley cuando la presenté y ahora la aprobaron nuevamente”, afirmó.

García Padilla enfatizó que le dejó a la administración de Ricardo Rosselló los gastos e ingresos balanceados, sin contar el pago de la deuda.

“Dije que no se debía pagar (la deuda) también me dieron la razón en eso; que hasta que no se restructure no se podía pagar, y no la están pagando”, añadió.

El ex primer ejecutivo indicó que no se fue decepcionado y repasó sus logros en el turismo y la agricultura.

Del mismo modo, nuevamente afirmó que una de sus frustraciones es la no aprobación del Impuesto al Valor Añadido (IVA).

En cuanto a la firma del proyecto del Senado 51, que propone la celebración de una consulta de estatus, advirtió las consecuencias.

“Un plebiscito es peligroso. No por quien lo vaya a ganar, sino por la mentira que se va a decir de él”, concluyó.