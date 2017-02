Verdejo sobrevive el último asalto y gana por decisión

Félix “Diamante” Verdejo se vistió de ganador en su regreso al cuadrilátero, pero no tuvo la actuación que prometió. El boricua ganó por decisión unánime ante el nicaragüense Oliver Flores.

Verdejo ganó a pesar de utilizar un estilo de pelea tentativo en el que utilizó el boxeo táctico y no el golpeador explosivo ue prometió en los días previos a la pelea. En los primeros asaltos, hizo una pelea de distancia y Flores no hacía nada para retarlo. A mediados de la pelea, Verdejo conectó varios golpes que echó hacia atrás a su oponente, pero no fueron de mucho impacto.

Con la poca acción, los 6,143 fanáticos expresaron su frustración con abucheos en los asaltos finales de la pelea. Finalmente en el octavo asalto, Flores comenzó a retar a Verdejo, quien respondió a las combinaciones y se escuchó el ruido de los fieles en el Coliseo Roberto Clemente.

Flores fue el agresor durante el resto de la epela. En el décimo y último asalto, Flores estuvo al borde de la sorpresa. En varias ocasiones, golpeó a Verdejo y estuvo cerca de tumbarlo. Verdejo retrocedió constantemente y no lanzó muchos golpes.

El ataque de último minuto de Flores no fue suficiente y la campana sonó para finalizar la pelea. Los primeros asaltos en los que Flores no retó a Verdejo quizás le costó en las tarjetas. Verdejo ganó con anotación de 98-92, 96-94 y 99-91.

Esta fue la primera pelea de Verdejo desde su accidente de motora el pasado mes de agosto. Con la victoria, mejoró a 23-0.