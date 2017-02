Fortaleza abre diálogo con Vargas Vidot sobre condenas por drogas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares inició un diálogo con el senador independiente José Vargas Vidot sobre las necesidades y los servicios de los confinados del país, así como para revisar las penas impuestas a los usuarios de drogas.

Así lo reveló Rosselló Nevares en conferencia de prensa tras realizar un recorrido por la institución 308 de Bayamón, conocida como el Instituto Educativo Correccional.

El senador Vargas Vidot invitó al primer ejecutivo a revisar el enfoque de las penas impuestas a usuarios de drogas y promover el tratamiento holístico para estos.

“Todavía estamos en un diálogo, lo que estamos es afinando los detalles y tan pronto tengamos las iniciativas en concreto las vamos a anunciar”, expresó Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

Vargas Vidot reveló que junto a un grupo de exconfinados buscan revisar las disposiciones de la libertad bajo palabra, la rehabilitación y tratar a los usuarios de drogas como enfermos y no como criminales.

Además, alertó sobre el problema que enfrentan por décadas las instituciones correccionales en el área de atención médica.

“Estoy contento con que una de las primeras visitas que hace el gobernador sea a Corrección y Rehabilitación. Hay que enfocar en los lugares oscuros del sistema, me encantaría que una próxima visita sea a la 448 de área médica en donde se reciben críticas fuertes, no sobre los empleados sino por los servicios, ya que no tienen insulinas o medicamentos para hepatitis”, destacó el senador.