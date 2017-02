Exhumarán cadáveres de cementerio de Arecibo a propietarios que no reclamen panteones

La administración municipal de Arecibo procederá a exhumar cadáveres y restos humanos en el cementerio conocido como ‘El Tres’ en los próximos treinta días, si los propietarios de los panteones no presentan prueba de la posesión de dichos predios en el cementerio.

La denuncia la hizo Diana Pérez Medero, líder comunitaria arecibeña de Hato Arriba, tras ver ayer, martes el aviso publicado en las redes sociales bajo el logo y firma de la administración municipal de Carlos Molina. “A mí me parece que es un abuso a los ciudadanos que se esté interviniendo con tanta prisa para echar mano de los espacios y panteones, cuando hay gente enterrada allí cuyos parientes no viven en Arecibo o viven fuera de Puerto Rico. Uno entiende que el Municipio debería tener récords de estos espacios para comunicarse con sus dueños por si hay alguna dificultad”.

Pérez Medero argumentó, además, que la acción del alcalde causa suspicacia “por la forma en que están llevando esto, uno no sabe si lo que buscan es quedarse con los espacios no reclamados para luego venderlos. Como ya nos quiere cobrar por la basura, también lo harán con el cementerio”. Según el anuncio publicado en las redes, quienes no presenten prueba de la titularidad de los panteones se exponen a que los restos de sus seres queridos sean traslados a un osario propiedad del Municipio. “A saber uno cómo llevarán ese proceso, porque como están las cosas uno debe estar muy pendiente, no vaya a ser que quieran cobrar por eso también”.