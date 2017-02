Cámara no descarta revisión total de Ley 54

La Cámara de Representantes evalúa ocho nuevos cambios a la Ley 54 de Violencia Doméstica. Estas enmiendas se sumarían a las 33 que ha recibido la ley desde su creación hace 28 años.

En medio del proceso legislativo, ayer se realizó una vista pública de la Comisión de los Jurídico para evaluar los posibles cambios de las medidas radicadas. La representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Yashira Lebrón, autora de tres de las piezas legislativas, no descartó que la actual jornada provoque una futura revisión completa de la Ley 54.

Por lo pronto, la Cámara baja evalúa las medidas que proponen restricciones, como la cancelación de relaciones paternofiliales en caso de que medie una orden de protección. También la representante propuso una enmienda para que se dé aviso a la víctima y al victimario de la radicación de la orden de protección, y de la medida que propone intercesores o acompañantes de la víctima al momento de rendir testimonio de los hechos.

Metro conversó con la representante Lebrón para ir sobre algunos de los puntos. A juicio de la representante, la mayoría parlamentaria trabaja para atender lo que consideró son las lagunas que existen en la implementación de la Ley 54.

“Sabemos que la ley 54 está protegiendo, pero como quiera que tiene unas lagunas”, dijo. “Durante la discusión se han abierto las puertas para la discusión para que en un momento dado se pueda revisar la Ley 54 por completo”, manifestó Lebrón en conversación con este diario. .

¿Qué le motivó reducir de tres meses a 30 días la prohibición automática de la relación filial en caso de que medie una orden de protección?

—Cuando redactamos el proyecto, recibimos llamadas de todos los sectores, tanto de los que puedan ser víctimas como presuntos agresores. Hemos tenido acercamientos de abogados de la práctica privada y los que litigan en el área de familia, y nos dijeron que tres meses es demasiado amplio y que le quitaba la discreción al juez.

Las sanciones establecidas pudieran intimidar a la víctima a recurrir a las autoridades. ¿Ha evaluado ese aspecto?

—Sabemos que está quien realmente necesita la orden de protección y estamos claros de que hay gran cantidad de personas que se creen que es un juego. Por eso tratamos de subsanarla en añadir un inciso donde, si se demostrara con evidencia que una de las partes radicó la orden de una manera frívola con el mínimo conocimiento de provocar la suspensión de custodia o relaciones paterno o materno filiales a la otra parte, entonces caería en un delito grave y cumpliría cárcel de un año o multa de $500, o ambas penas a discreción del juez, porque realmente si no le ponemos esta enmienda abre la puerta que puedan cogerla como juego o querer quitarle las relaciones paterno o materno filiales a cualquiera porque me molesté o enchismé con la pareja. Había que poner esa salvaguarda para las relaciones con los niños”.

¿Ha evaluado la posibilidad de que una víctima de violencia doméstica, por estar sumido en una situación de violencia pueda tener miedo de no recurrir a las autoridades por miedo a que se le pruebe falsedad cuando en realidad no lo es?

—Dentro de la visualización una variedad de casos se está discutiendo. La gran mayoría de las víctimas no lo dicen o no buscan las ayudas necesarias. Por eso de tres meses se bajó a tres días, y asignando un trabajador social para poder tener conocimiento y clara causa de que sí hubo un caso de violencia doméstica porque si no se establece una fecha y no se establece un trabajador social que someta un informe y recomendaciones, luego el tribunal no se ve obligado a realizar una vista en cinco días luego de que el trabajador social radica el informe”.

¿Se contempla un protocolo en la enmienda de la asistencia de terceros al momento del testimonio de la víctima, dado el caso de que no siempre el acompañante la apoya o está en alianza con victimario?

—No es lo mismo que tenga un intercesor legal, que estuvo en una academia especializada en violencia doméstica, sino que estamos hablando de familiar, amigo o familiar de apoyo, que bien puede que el agresor esté ahí y sea una influencia de amenaza y la víctima no diga lo que el victimario no quiere que diga. Esa es una de las enmiendas que se plantean si será mejor un asesor legal preparado especializado en violencia doméstica, pero ¿tendremos los fondos disponibles? Por eso se le pidió un informe a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. No es tan solo decir intercesores o personas de apoyo, sino que realmente se tienen que especializar en violencia de género.

¿Es una prioridad para la administración asignar fondos específicos para casos de violencia doméstica?

— Todos vamos a trabajar por un bien común, identificando fondos federales y en las agencias que se haga un análisis de los fondos y recursos.

Piezas que cambiarían la Ley 54

• Proyecto de la Cámara 456 busca restringir relaciones filiales cuando media una orden de protección.

• Proyecto de la Cámara 405 pretende establecer un protocolo para notificar a la víctima que se ha efectuado la orden de protección.

• Proyecto de la Cámara 318, para disponer que la pareja que desee contraer matrimonio presente un certificado de antecedentes penales.

• Proyecto de la Cámara 318 incluye el maltrato animal o la remoción no autorizada como un método de violencia doméstica.

• Proyecto de la Cámara 12 pretende la asistencia de terceros.

• Proyecto de la Cámara 406 permite la presencia de terceras personas en el testimonio de la víctima.

• Proyecto de la Cámara 163 no permitiría la otorgación de armas de fuego o revocaría la expedida a quienes violen la Ley 54.

• Proyecto de la Cámara 157 prohíbe el traspaso de 200 metros a la parte peticionada.