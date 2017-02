Cámara aprueba el proyecto de consulta de estatus

La Cámara de Representantes aprobó en la noche del martes, el Proyecto del Senado 51, para la celebración de una consulta de estatus el próximo 11 de junio que incluirá las opciones Estadidad y Libre Asociación/Independencia.

La pieza sufrió enmiendas para atemperarla a lo sugerido por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en vistas públicas y a la definición del Estado Libre Asociado para que sea la misma de la consulta del 2012. De ganar “Libre Asociación/Independencia”, la ciudadanía americana estaría sujeta a negociación con el Gobierno de los Estados Unidos, se informó.

Durante su turno de discusión, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, subrayó que “el informe de Casa Blanca del año 2011 define claramente lo que es la estadidad, lo que es la independencia y lo que han defendido compañeros del Partido Popular. Empieza diciendo que la libre asociación es un tipo de independencia. Ellos se amarran en la ciudadanía americana, pero el mismo informe de Casa Blanca dice que ‘la libre asociación produciría un Puerto Rico independiente, con una estrecha relación con Estados Unidos, similar en esta al estatus de la república de las Islas Marshall”, según declaraciones escritas.

A través de esta medida se establece la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, en cumplimiento con las reglas para la realización de consultas electorales conforme la propuesta del Gobierno federal (“Ley Pública 113-76 de 2014”).

El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara, José Aponte Hernández, presentó al pleno un informe favoreciendo la medida. En sus planteamientos, Aponte Hernández validó que se está dando la oportunidad de aprobar una legislación “clara y directa”, a través de un evento histórico que trascenderá de manera extraordinaria, compatible con las leyes y la política de Estados Unidos y con el Derecho Internacional.

Asimismo, fueron avaladas: la Resolución de la Cámara 18 para investigar el proceso seguido por el Departamento de Salud para la adquisición de un helicóptero, la Resolución de la Cámara 56 para realizar una investigación en torno a los planes médicos Medicare Advantage (MA), Triple-S Advantage, Inc., MCS Advantage, Inc., los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS); la organización Aveta Inc. y sus subsidiarias en la Isla; y la Resolución Concurrente de la Cámara 14 para crear el Caucus de la Mujer, fijar sus deberes, funciones, facultades y disponer su organización.

También fue aprobada la Resolución de la Cámara 73, para investigar la compraventa de la Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC) por parte de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE). El representante José “Pichi” Torres Zamora, autor de la legislación junto al Líder Cameral, señaló que uno de los principales argumentos para la oposición a la compraventa es la interrogante sobre un posible conflicto de intereses entre los participantes de la transacción

Fue favorecida, además, la Resolución Concurrente de la Cámara 13, de Méndez Núñez, para expresar el más enérgico apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a toda gestión realizada por el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dirigida a lograr la paridad de fondos en los programas “Medicaid” y “Medicare”. Esto, sin limitarse a la Orden Ejecutiva 2017-12, la cual crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, con el objetivo de identificar y establecer estrategias para lograr la paridad de fondos en dichos programas.

Entre las medidas sometidas por el representante Aponte Hernández y aprobadas, figuran la Resolución Concurrente de la Cámara 5, que solicita al Congreso de Estados Unidos trato igual para Puerto Rico y su inclusión inmediata en programas de ayuda federal designados exclusivamente para los estados, “en tanto se da la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de la Nación”; y la Resolución Concurrente de la Cámara 3, cuyo propósito es solicitar al Congreso de Estados Unidos que legisle para extender los beneficios del Programa Federal Lifeline a todos los veteranos de las fuerzas armadas.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 6 de febrero, a la 1:00 p.m.