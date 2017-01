Emisora saca a periodista por criticar llegada de Edison Misla

La periodista y analista, Wilda Rodríguez, detalló que ya no estará en WIAC 740 ya que la gerencia no vio con buenos ojos el que criticara la integración de Edison Misla Aldarondo a la emisora.

Fue a través de la red social Facebook que Rodríguez anunció que el dueño de la emisora, Alan Mejías, le solicitó que no regresara a la emisora por que “había cometido un error” al criticar la entrada del expresidente de la Cámara de Representantes, quien tendrá un programa de análisis político.



“Yo no me cometí un error. El error lo cometieron ellos. Yo solo se lo señalé como acostumbro a hacerlo: de frente y sin pedir permiso. Yo asumo la responsabilidad y las consecuencias de mis actos. Repito que el país no se merece que su industria mediática le abra espacio a los que han traicionado su confianza. Ni Edison Misla Aldarondo, ni Jorge de Castro Font, ni Alejo Maldonado deben tener un micrófono en la mano. Es una ofensa, es una agresión y es un acto de violencia contra la gente decente del país”, sentenció la periodista al tiempo que dijo que “le hacen daño al país, a la industria y al deber de difundir información que ayude a enriquecer la calidad de vida de este país”.

Ante esto, Rodríguez aseguró su “voz no se apaga porque se paguen los micrófonos de WIAC desde aquí seguiré siempre deseándole que nos vaya bonito”.

Misla Aldarondo fue convicto por delitos sexuales, así como por delitos de corrupción gubernamental. Además, luego fue penalizado por violación a normas correccionales al implicársele en el uso de un teléfono celular en prisión.