Diseñador explica peculiar vestido que usó Miss Venezuela

Muchos se pregunta si este es el traje que llevaría @mariamhabach en la final: NO …. este vestido se diseño para una de las actividades del certamen…una GALA con el el Presidente de Filipinas y demás autoridades, actividad que luego fue cambiada para el día…. al no clasificar en la 13 semifinalistas mi bella mariam decidió utilizarlo por ser práctico al caminar…. EL TRAJE QUE UTILIZARÍA EN LA FINAL ES EL MISMO QUE UTILIZO EN LA PRELIMINAR… ella se sentía muy cómoda con el traje columna y sobrefalda de plumas y el efecto show al quitárselo, ella ensayo con ese traje…. además este desfile de coronación no tiene ninguna evaluación y su decisión de utilizarlo es para agradecer a todos sus seguidores filipinos por el amor y cariño brindado…. este traje realizado a mano llevo una elaboración de 10 meses de trabajo … esta realizado en flecos de canutillo y cristal en degrade de azul y plata, colocado de manera asimétrica … el bordado del corpiño esta hecho en hilos seda … el tema es un homenaje a la cultura asiática para ser utilizado ante las autoridades Filipinas @acmov_ #pasarela261 #fashion #maracaibo #beauty #65thmissuniverse #missvenezuela #venezuela #hechoamano #altacostura #bluedress #venevision #crown #createsss

A photo posted by Nidal Nouaihed (@nidaldesigner) on Jan 30, 2017 at 9:22am PST