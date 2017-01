Trump despide fiscal general que desafió su orden

El presidente Donald Trump despidió a la secretaria de Justicia en funciones, Sally Yates, tras su posición de que no defendería el veto a los refugiados, según instruye una orden ejecutiva presidencial.

Yates, había ordenado a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por el presidente Trump. En un comunicado de la Casa Blanca se califica la acción de Yates como una traición. En su lugar fue nombrada Dana Boente, fiscal federal en el distrito Este de Virginia.

En una carta enviada a los abogados del Departamento de Justicia, Yates dijo no estar “convencida” de que la orden ejecutiva de Trump sea “legal”.

Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirmara al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions.

“Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto”, afirmó la fiscal general en funciones en la misiva.

“En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal”, agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendieran la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.

“Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo”, concluyó Yates.

La orden ejecutiva de Trump suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.