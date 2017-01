Superintendenta habla sobre tiroteo cerca de escuela

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, afirmó hoy que se “intensificarán” los planes de trabajo preventivo de la unformada tras un tiroteo cerca de una escuela del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, y cuyo vídeo se hizo viral.

“Vamos a tener que intensificar nuestros planes de trabajo, como medida preventiva. Con la nueva cadena de mando, estamos desarrollando nuevos planes de trabajo con los CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales)”, dijo en una conferencia de prensa en el cuartel general de la Policía.

La jefa policial admitió que las autoridades, de momento, no tienen imágenes de cámaras sobre el incidente.

“Tenemos que trabajar con información que tenemos, de los que estaban involucrados en el sepelio”, indicó en referencia a que los tiros habrían provenido de un cortejo fúnebre que pasaba por el área.

Los estudiantes afectados, y que salieron en unas imágenes captadas por un celular, son de kinder de la escuela Evaristo Ribera Chevremont, ubicada en el residencial Vista Hermosa.

En las imágenes, que se difundieron en las redes sociales, se escuchan a maestras calmando a los menores, los que se aprecian bajo los pupitres y algunos de ellos llorando.

Por su parte, el representante del Precinto cuatro de San Juan, Víctor Parés Otero urgió a las autoridades estatales y municipales a reforzar la seguridad en las áreas de alta incidencia criminal, tras los constantes incidentes que se han suscitado en la zona.

“Es reprochable y condenable los momentos de terror que vivieron los estudiantes en la escuela Evaristo Ribera Chevremont, cerca del residencial Vista Hermosa. Estos criminales no se detienen y no respetan niños, mujeres, ancianos, no respetan la vida de gente inocente. Por eso, es importante destinar más recursos por parte de las autoridades y poner en marcha las medidas necesarias para brindar seguridad, a los residentes y a los estudiantes en las escuelas de la zona”, advirtió el representante.

Parés Otero informó que se comunicó con la oficina de la jefa de la Policía y le solicitó una reunión urgente para atender la situación en su Precinto.

“Es inpostergable atender este asunto que mantiene a nuestros residentes en un estado de inseguridad constante. Queremos buscar alternativas dirigidas a establecer seguridad y protección para nuestros niños y para nuestros constituyentes”, puntualizó el legislador.

Mira el video: