Luego de que se rumorara por diversos sectores el posible cierre de Fort Buchanan, la comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, realizó gestiones para asegurar la permanencia de dicha base.

“El mismo día que juré al cargo de comisionada residente, me reuní con el Enlace Legislativo del Ejército de los Estados Unidos. Con la información recibida, podemos dar por sentado que Fort Buchanan continuará operando en la Isla. Con esto, queda asegurado el empleo de más de trescientos empleados civiles del Departamento de la Defensa. Además, se garantiza la permanencia en Puerto Rico de personal activo del Ejército, reservistas y guardia nacionales”, expresó González Colón.

Debido a que Fort Buchanan cuenta con más de trescientos empleados civiles del Departamento de la Defensa, además del personal activo, no procede su cierre conforme las disposiciones del ‘Defense Authorization Amendments and Base Closure and Realignment Act’ (10 U.S.C. §2687).

“Hoy tenemos certeza de que no se verán afectados los servicios que se proveen a nuestros militares, así como la actividad económica que produce la base en sus zonas aledañas. Tampoco se afectarán los empleos directos e indirectos que generan las operaciones de Fort Buchanan”, acotó la comisionada residente.