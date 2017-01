Protestan contra la reforma laboral en el Capitolio

Foto: @kerroyove/Twitter

Un grupo de manifestantes está protestando en el lado norte del Capitolio en contra de la reforma laboral, con varias consignas y carteles.

De acuerdo a varias fotos y videos difundidos por las redes sociales, el grupo de manifestantes está compuesto por miembros de partidos políticos y otros grupos que, desde presentada la ley que alteró muchas leyes laborales, se han opuesto a su implantación. No obstante, se informó que la manifestación la convocó el Movimiento Pacifista Contra la Reforma Laboral.

Turistas observan la protesta frente al Capitolio y manifestantes cambian a consignas en inglés

"Workers united, will never be defeated!" pic.twitter.com/cckBE5HsjL

— Enrique F. (@ejfortuno) January 29, 2017