Parlamento ruso aprueba descriminalizar la violencia doméstica

Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas

Foto: Sputnik Mundo

El parlamento de Rusia aprobó, el pasado viernes, descriminalizar la violencia doméstica en casos donde el incidente no cause “daño corporal substancial” y que no ocurra más de una vez al año.

Con un abrumador 380 votos a favor y solo 3 en contra, la insólita medida legislativa eliminará el parcho criminal y solo impondrá una fianza de $500 -o 15 días de arresto- si no se repite en 12 meses. Ahora, con apenas oposición en la casa de las leyes rusa, pasará a la cámara alta -donde tampoco se espera oposición, según USA Today– y luego a la firma del presidente Vladimir Putin. Putin ha dejado claro que apoya la medida.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó a los periodistas que los conflictos de familia “no necesariamente constituyen violencia doméstica”.

Por su parte, los críticos de la legislación advirtieron que fomentará más violencia y odio. “Esta legislación establecerá la violencia como una norma de conducta”, dijo el parlamentario comunista Yuri Sinelshchikov, en medio del debate. Asimismo, la abogada especializada en derechos de la mujer, Mari Davtyan, mencionó que esto manda un mensaje que los conflictos familiares ya no importan.

Esto refleja en un viejo proverbio ruso: “Si te pega, significa que te ama”.

Increíblemente, una encuesta realizada por VTsIOM obtuvo unos unos resultados desalentadores en la sociedad rusa. 19% de los rusos dijeron que “es aceptable” golpear a su esposa, esposo o hijo “en algunas circunstancias”. Esto demuestra mucho de las estadísticas de violencia en el país europeo: 40% de los crímenes de violencia ocurren dentro de la familia, de acuerdo con el Ministro de Interior. 36,00 mujeres son golpeadas por sus parejas todos los días y 26,000 niños sufren violencia por sus padres todos los años.