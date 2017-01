Indignados el claustro de EAPD por destitución de Junta de Directores

Foto: Escuela de Artes Plásticas

El claustro de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD), informó el sábado que mediante una decisión tomada por unanimidad suscribieron una Declaración para repudiar la destitución de la Junta de Directores de dicha institución.

De acuerdo a dicho ente, desde que hace 50 años se estableció el EAPD nunca había ocurrido una intervención directa del gobierno en su gobernanza.

“El Claustro de la EAPD expresa de manera contundente su asombro y se muestra consternado por la violación a la autonomía universitaria que supone el nombramiento de una nueva rectora (Mónica Villaverde) y la destitución de nuestra Junta de Directores por parte del gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo A. Rosselló Nevares”, señalaron mediante declaraciones escritas.

El organismo insistió que Rosselló Nevares violó la Ley 225 de 2015 al nombrar a Villaverde sin el aval de la Junta de Directores de EAPD.

“Es inadmisible que la comunidad académica y artística de Puerto Rico y del extranjero no conozca a la persona ‘nombrada’ a la rectoría de nuestra institución, no tenga conocimiento de sus haberes académicos, artísticos y profesionales; tampoco de sus planes y proyecciones para la administración de un proyecto educativo y cultural como lo es la EAPD; ni de su plan fiscal o proyecciones de trabajo. A esta acción flagrante de dominar la EAPD desde el poder ejecutivo, se suma la destitución de cinco miembros (hay dos vacantes que no han sido nombrados) de nuestra Junta de Directores, el pasado miércoles, 25 de enero de 2017, con la excusa de carecer de confianza por parte del Gobernador para implantar el plan fiscal del nuevo gobierno”, indicaron.

La Junta de la EAPD está compuesta por nueve miembros, de los que siete son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los otros dos miembros representan al estudiantado y la facultad.

“La acción de descabezar a la EAPD de parte del gobierno de turno ha suprimido, de golpe y porrazo, su organismo rector. El Claustro de la EAPD muestra su indignación por la desvalorización de los procesos democráticos y la intervención indebida de una administración gubernamental en buscar desestabilizar una institución con medio siglo de historia cultural cuyo legado trasciende varias generaciones de artistas y se inscribe en el presente con fuerza. Asimismo, como académicos, artistas y diseñadores responsables y comprometidos con el desarrollo social, económico, político y cultural de Puerto Rico somos conscientes de las implicaciones de estos hechos y estamos pensando y actuando de acuerdo a la importancia y gravedad del asunto ante esta violación de nuestra ley, y la amenaza que representa para la integridad de nuestra institución”, concluyeron.