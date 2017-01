Lourdes Ramos reta a "Tatito" Hernández a debatir en público

La Vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos Rivera, invitó en el día de hoy al portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en dicho Cuerpo Legislativo, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, a sostener un debate público de ideas y conceptos para desarrollar la economía de Puerto Rico.

“El portavoz del PPD se ha pasado las últimas semanas criticando todo, hasta su propia gente. Sin embargo, no ha propuesto ninguna solución a los graves problemas que hoy enfrentamos en Puerto Rico por su culpa y la de su gobernador, Alejandro García Padilla. Además de ser vergonzoso que este criticando luego de haber impuesto tanta carga contributiva al pueblo, haberle destruido los sistemas de retiro a los empleados públicos y haber empujado a sobre 300 mil personas a irse fuera de su terruño, es un acto de hipocresía cuando no hace ni tan siquiera un mes que votó a favor de medidas de gran impacto fiscal sin tan siquiera un análisis o una sola vista pública”, señaló la legisladora del Partido Nuevo Progresista.

Ramos Rivera exhortó al portavoz del PPD a someter ideas concretas, basadas en cifras y datos reales, no los “embelecos que aprobaron sin ninguna consideración, como el impuesto a las remesas”.

“Estamos listos para un debate de ideas y conceptos, cuando él quiera y donde quiera. Pero lo que no vamos a permitir es más demagogia, más oposición sin razón. La delegación del PPD en la Cámara se ha convertido en la Delegación del No. Todo es no y no, sin aportar nada, para ayudar a nuestra gente. Si es así, mejor se quedan callados y votan y ya. De verdad que no están aportando nada al debate público”, sostuvo Ramos Rivera.