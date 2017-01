JLo. venderá zapatos en Puerto Rico

¿Qué pasa cuando una superestrella mundial e ícono de estilo se une a un diseñador italiano reconocido mundialmente? ¡La magia de la moda!

Giuseppe para Jennifer López (#GiuseppexJennifer), una nueva colección cápsula de calzado, codiseñada entra Giuseppe Zanotti y Jennifer López lanza mundialmente en enero de 2017.

“Siempre me ha encantado cómo Jennifer calza mis zapatos y admiro su innato sentido de estilo”, dice Giuseppe Zanotti. “Más que una musa, Jennifer fue una maravillosa compañera de diseño y esta colección verdaderamente representa a la mujer sofisticada, sensual y fuerte – igual que Jennifer.

“A mí, como a tantas mujeres, me encantan los zapatos maravillosos,” dice Jennifer. “Ya sea que esté caminando en la alfombra roja, interpretando en el escenario, encontrándome con mis chicas en un día libre, los zapatos te completan el look y me animan tanto literalmente como figurativamente. Con Giuseppe, hemos creado un colección ultra-moderna y femenina de tacones a matar, sandalias sexys, y zapatillas deportivas de moda adelantada. De esperarse, tienen la cantidad justa de destello”.

Ambos talentos, cuya admiración mutua de estilo y trabajo data de mucho tiempo, comenzaron a trabajar el verano pasado en una colección contemporánea que mezcla el estilo distintivo de Jennifer López con los códigos icónicos de Giuseppe Zanotti.

Moldeados en una moderna paleta de colores de grises fríos, cálidos neutrales [taupe], azul marino, estampado en piel y cristal, la alineación incluye seis modelos distintivos.

JEN: Un botín de gamuza, abierto al frente, entrecortado con un diseño moderno de corsé. Las tiras corren a través de la parte superior del zapato lo cual crea una toma contemporánea al estilo jaula. Disponible en gamuza canela y azul marino.

LESLIE: Una sandalia minimalista estilizada con tiras de tobillo cruzadas. Disponible en gamuza gris y beige, piel turquesa con tiras de contraste de estampado de pitón y satén rubor con una hebilla en barra incrustada de brillantes de fantasía.

EMME ALTAS: Una reimaginada sandalia de gladiador de tacón con tiras cruzadas que suben desde el tobillo hasta la rodilla. Disponible en gamuza gris y azul marino, piel estampada de pitón negro y turquesa y piel estampada de pitón negro y rosa

EMME PLANAS: Una sandalia plana con tiras de tobillo cruzadas y cremallera atrás. Disponible en piel estampada de pitón rosa y negro, y gamuza gris claro.

LYNDA: Un botín de estilo corsé, abierto al frente, con cordones, elaborado cubierto de cristales. Los cientos de brillantes de fantasía que varían en tamaño y tono crean un efecto verdaderamente espectacular. Disponible en colores oro rosado y plateado.

TIANA: Una zapatilla deportiva con cuña oculta, de media caña con cremalleras laterales y la hebilla de barra distintiva de Giuseppe Zanotti, adornada de cristales. Disponible en gamuza gris con adornos en piel gris claro y gamuza azul marina con adornos en piel azul marino.

Los precios varían de $795 a $2,995 para el botín de cristal. Disponible en selectas tiendas de diseñador de Giuseppe Zanotti en el mundo entero y en giuseppezanottidesign.com, la colección de edición limitada está también disponible en tiendas de departamento de lujo top, incluyendo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman y Nordstrom.