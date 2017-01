Inicia sesión en Senado con debate de género en escuelas

El senador por el Partido Popular (PPD), Eduardo Bhatia, cuestionó en el inicio de la sesión de hoy la insistencia de derogar una de las cartas circulares en el Departamento de Educación (DE) que otorga la libertad a los estudiantes de utilizar el uniforme según el género con que se identifique.

“¿Quién es el que regula cómo se viste una niña en este país?”, preguntó Bhatia en su primer turno en el inicio de la sesión.

Acto seguido planteó que los legisladores y los miembros de la actual administración deberían tomar una postura.

“Tienen que tomar una decisión, o quieren ser parte de los Estados Unidos y las libertades que eso conlleva, o quieren regirse por un régimen totalitario religioso de algún país del medio oriente donde en Saudí Arabia (Arabia Saudita) no dejan guiar a las mujeres por ser mujeres y las obligan a taparse con un velo”, manifestó. El expresidente senatorial indicó en su discurso que ni en la Biblia se establece cómo se deben vestir las mujeres y los hombres.

“A los bullies a los que se mofan no los vamos a tolerar y a los que quieren determinar como vestirse, no lo vamos a tolerar”, agregó.

De otro lado, el senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, coincidió con Bhatia de que la Casa de las Leyes sea el centro de discusión de los asuntos controversiales que impactan a la ciudadanía.

Igualmente, Ríos reconoció que hay que ser inclusivos en términos de la discusión del DE en cuanto a la educación con perspectiva de género, pero planteó la discrepancia del uso de los baños unisex, asunto contenido en otra carta circular.

“Hay que ser inclusivo, pero no es menos cierto que los niños están diseñados para ir al baño de los niños y las niñas están diseñadas para ir al baño de las niñas”, dijo el senador Ríos. Igualmente, el senador penepé planteó que el rol del DE va más allá de la vestimenta

En cuanto a los uniformes planteó, “los nenes pueden usar pantalones y las nenas pueden usar lo que quieran, pantalón o falda”.

El tema revivió en el hemiciclo senatorial luego de que ese cuerpo confirmara a la secretaria del DE, Julia Keleher, a pesar del debate que generó el tema de la perspectiva de género en su vista pública. La secretaria notificó que derogaría las cartas circulares de uso de uniformes y baños, para cumplir con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló.

No obstante, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz puso en tela de juicio su nominación al no obtener respuesta a sus preguntas en torno a si la nominada avalaba o no los ordenamientos contenidos en las cartas.