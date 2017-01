Brenda Robles: “Yo por mis hijos voy hasta las últimas consecuencias”

La modelo y empresaria Brenda Robles justificó sus fuertes declaraciones contra la cantante Melina León, esto por una alegada deuda de pensión alimentaria de de Ernesto Martínez, padre de uno de sus hijos y actualmente esposo de la merenguera.

“Lo único que te voy a decir es que yo por mis hijos voy hasta las últimas consecuencias”, dijo a Alexandra Fuentes en el programa Alexandra a las 12 de Telemundo.

“Si hay algo que a mí no me gusta es que la gente piense que yo estoy mintiendo. Tal vez por mi honestidad me he visto envuelta en diferentes controversias, pero mis hijos van a lucir bien y yo me voy por ellos hasta lo último porque nacieron de mí, son de mi carne y van por arriba de cualquiera”.

En torno a los memes de sus expresiones como “Mira negrita”, admitió que se los vacila.

Esta fue la controversia original.