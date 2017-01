Aprueban a viva voz consulta de estatus

El Senado aprobó hoy el Proyecto del Senado 51, medida que crea la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico y dispone los mecanismos para la ejecución de consultas electorales al amparo de la legislación federal vigente.

La pieza legislativa ordena la convocatoria a un plebiscito el domingo, 11 de junio de 2017; con el propósito de realizar un proceso que le permita al ciudadano expresarse en torno a la solución final del estatus colonial de Puerto Rico.

Esta herramienta jurídica plantea una consulta entre las opciones de Estadidad y Soberanía Separada de los Estados Unidos. En caso de que la Estadidad resulte favorecida por el electorado, se dispone el inicio inmediato de un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión en igualdad de derechos y deberes con los demás estados.

Si la opción favorecida fuera la Soberanía separada de los Estados Unidos, quedaría convocado automáticamente un referéndum que se llevaría a cabo el 8 de octubre de 2017, en el que los electores deberán escoger únicamente entre dos alternativas: la soberanía separada de los Estados Unidos, entendida como la Libre Asociación, o la Independencia.

“Esta medida es el instrumento para resolver la condición territorial y colonial de manera final, permanente y con una alternativa de estatus político no colonial y no territorial. La consecución de la descolonización inmediata de Puerto Rico es el incuestionable mandato electoral vigente en Puerto Rico a partir del plebiscito del 6 de noviembre de 2012. Es el rechazo a la actual condición territorial y colonial y el reclamo de Igualdad con la Estadidad”, expresó el presidente del Senado y presidente de la Comisión sobre las Relaciones Federales, Políticas y Económicas, Thomas Rivera Schatz, en el informe que dio paso a la discusión del proyecto en el pleno senatorial.

“Estoy convencido que (el Proyecto del Senado 51) tiene todos los elementos que se requieren para que el gobierno federal, particularmente el Departamento de Justicia actúe, porque es consistente con todas las expresiones que ha hecho el propio gobierno federal y consistente con lo que es el derecho internacional, para que de una vez y por todas, Puerto Rico pueda ponerle final a su problema principal que afecta la vida cotidiana de todos los puertorriqueños, que es el asunto del estatus y en ese sentido yo les solicito que emitan un voto afirmativo en el Proyecto del Senado 51”, dijo posteriormente el líder senatorial al presentar la pieza legislativa.

Durante su turno, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) lamentó que el resultado de la radicación de la medida se tradujera en reforzar el inmovilismo del Partido Popular Democrático, en momentos en que se ha podido colocar a esa colectividad en una posición en la que tuvieran que actuar sobre el asunto del estatus.

Por su parte, el senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado, alegó que la mayoría parlamentaria pretende “enterrar la independencia y la libre asociación”.

En tanto, el senador independiente José Vargas Vidot, hizo un llamado a que se le otorgue toda la seriedad que reviste la iniciativa parlamentaria plasmada en el Proyecto del Senado 51, ya que este proyecto va más allá de las consideraciones ideológicas extremas. “Este proyecto debe tomarse con seriedad, porque las ideologías demandan poderes y fidelidades irracionales”, subrayó, al tiempo que agregó que “es importante que tengamos una reconciliación con la dignidad”.

Concluido el debate, el presidente del Senado tomó de nuevo la palabra para cerrar la discusión enfatizando que “algunos han perdido la perspectiva de lo que trata este proyecto. Este proyecto no es un proyecto de estadidad, este es un proyecto para la descolonización de Puerto Rico”. “Este proyecto no le prohíbe a nadie participar. El que no quiere participar se excluye él”, agregó.

Por último, el Presidente del Senado confió en que el proyecto transitará sin problemas el trámite legislativo y que el Gobernador lo convertirá en ley, por lo que hizo un llamado directo a los electores.

“Mi exhortación es a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para que salgan a votar, para ponerle fin a la colonia; para que no seamos los primeros cuando recortan y los últimos cuando distribuyen; para que acabemos con esta situación de subordinación indigna”, concluyó Rivera Schatz.

El Proyecto del Senado 51 fue aprobado con 22 votos a favor, incluyendo el del senador independiente José Vargas Didot, siete votos en contra de la delegación del PPD, además del rechazo del independentista Juan Dalmau.

Como resultado de los trabajos legislativos, el Alto Cuerpo también aprobó la Resolución Concurrente del Senado 1 y las Resoluciones del Senado 23, 26, 30, 67, 60, 63 y 67.

El Senado de Puerto Rico recesó sus trabajos hasta el sábado, 28 de enero; a la 1:00 de la tarde.