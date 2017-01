Confirman Secretaria de Educación, quien derogará cartas circulares de género

Aunque la secretaria de Educación Julia Keleher se comprometió por escrito a derogar las cartas circulares sobre los baños unisex en las escuelas y el uso de uniforme de los estudiantes, segín su identidad de género, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz votó en contra de su nombramiento. A pesar de la opocisión del líder senatorial, Keleher fue confirmada con 25 votos a favor y tres en contra.

“Me hubiese gustado votarle a favor”, dijo Rivera Schatz al culminar su turno durante el debate sobre el nombramiento de la secretaria de Educación. Los tres votos en contra fueron el de Rivera Schatz, el del senador popular Miguel Pereira y del senador independentista, Juan Dalmau.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos informó que Keleher les confirmó por escrito la derogación de las cartas circulares. Esto fue una condición para su confirmación. Sin embargo, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz leyó la carta en el hemiciclo en la que la Secretaria le indica que están en proceso de derogar las cartas circulares.

Ríos destacó el rol del Senado en el tema del consejo y consentimiento. “Nuestra facultad de consentimiento no está sujeta a los vaivenes, que nuestros valores no se negocian y fíjense que el Gobernador está en sintonía con este Senado que tanto así, para que estemos claros que a raíz del consentimiento de este Senado que está a punto de dar, la secretaria de Educación acaba de enviar una carta al Senado de Puerto Rico y la carta dirigida al presidente del Senado, que merece ser vox populi entre todos los senador y la carta es revocando la carta circular 19-2014-15 y revocando la carta circular 16 -2015-2016. La política pública del gobierno de Puerto Rico con lo que tiene que ver con género, con lo que tiene que ver con niños con o sin faldas y con pantalones, más sencillo no se puede plantear”, expuso Ríos en su turno antes de la votación sobre la nominada.

Ríos dijo que este debate debe servir de ejemplo a otros nominados sobre el compromiso que tienen que cumplir con el programa del gobierno del Partido Nuevo Progresista. “En el plan del doctor Ricardo Rosselló está en específico lo que son los valores. Todos los nominados tienen un deber indelegable de conocer ese plan de gobierno […] Los valores no son negociables […] Los nenes van a ir al baño de los nenes y las nenas van a ir al baño de las nenas”, agregó Ríos.