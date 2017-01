Productores de leche defienden su transacción con Indulac

El Presidente de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE), Agrónomo Juan Carlos Rivera Serrano rechazó hoy las alegaciones contra la transacción de compra de las acciones de INDULAC por dicha cooperativa de ganaderos de leche que agrupa casi un 80% de todos los productores de leche del país.

“Esta transacción se hizo en estricto cumplimiento con todas las disposiciones de ley y toda la reglamentación aplicable. Las acciones de INDULAC fueron vendidas a su valor más alto en el mercado y en los libros, según dispone la Ley 72-1962. La transacción de $34 millones a un término de 40 años con Farm Credit se estuvo trabajando por más de dos años, primero para que fuera un alquiler y luego una compraventa. Nos sometimos a vistas administrativas y reuniones ejecutivas en la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), y sometimos miles de documentos e información financiera. Ahora en vez de INDULAC pertenecer al Fondo de Fomento de la Industria Lechera (FFIL), pertenece a una Cooperativa de ganaderos de leche puertorriqueños,” explicó Rivera Serrano.

La asociación aseguró en una comunicación escrita que con esta planta de balance, los ganaderos podrán integrar la producción de la industria lechera llevándola de la agricultura a la industrialización de la producción y podrán crecer la producción lechera para producir otros productos derivados elaborados con leche del país. También puntualizaron que de comienzo del año 2000, la producción de lechera ha disminuido casi un 35%.

“La planta de balance procesa la leche que las elaboradoras no utilizan y si no la tuviéramos, los ganaderos no podríamos operar porque Indulac canaliza los excedentes de leche cruda que ocurren de forma cíclica en la producción del país. Solo el año pasado, el consumo de leche fresca bajó un 11% en el país mientras se continúan importando miles de cuartillos de productos lácteos,” expresó el agrónomo.

También opinaron que el sector de leche se echó al Departamento de Agricultura de la pasada administración en contra desde que en el 2013 comenzó a denunciar las irregularidades en la transacción del pelito con las dos elaboradoras de leche del país que les redujo el pago a los ganaderos por la leche fluida y les garantizó más de $100 millones.

“Bajo la pasada administración, dicho Departamento estuvo poniéndonos trabas y obstaculizando el desarrollo de la industria lechera a través de ORIL en vez de ayudar al sector ante los retos que enfrentamos. A esto se suma a la actitud expansionista desmedida de una de las elaboradoras de leche fresca que se propone sustituir a INDULAC como planta de balance para así controlar, para su beneficio, esta industria. Son los que están detrás instigando investigaciones y que se eche para atrás una transacción que ya fue consumada y es final porque quieren destruir la industria lechera local para seguir trayendo mas productos lácteos importados. INDULAC es un impedimento para ellos hacer esto,” indicó Rivera Serrano.

La orden de cese y desista de la transacción de compraventa incoada por ORIL a fines del cuatrienio de la pasada administración en el Tribunal Superior de San Juan fue decretada ilegal sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, destacaron. La orden adminsitrativa de ORIL ordenado el cese y desista viola el proceso administrativo vigente de cualquier agencia adjudicativa ya que no ha mediado una vista imparcial, la notificación previa sobre los cargos o violaciones imputadas, el derecho a presentar evidencia y el derecho a tener una determinación fundamentada en la prueba debidamente admitida en el récord administrativo.