Doctores estadounidense educarán sobre el cannabis en la Isla

La gran demanda de pacientes por el cannabis medicinal abre la puerta a innovadores tratamientos al tiempo que constituye un reto para los médicos y profesionales de la salud que necesitan estar adiestrados en las aplicaciones y efectos de la planta.

Para atender ese reto, Puerto Rico Legal Marijuana celebrará un curso con renombrados expertos internacionales de la ciencia detrás del cannabis medicinal dirigido a médicos y demás profesionales de la Salud. El Cannabis Science: An Advanced Course on Medicinal Cannabis tendrá lugar el próximo sábado 11 de febrero de 2017 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los médicos participantes recibirán créditos de educación continua así como la certificación para recomendar cannabis medicinal en Puerto Rico por parte del Departamento de Salud

“A diferencia de otros cursos de cannabis medicinal para médicos, contaremos con expertos internacionales de mucha experiencia en el campo de la investigación médica que profundizarán en los aspectos críticos de la ciencia del cannabis para beneficio de los médicos y sus pacientes”, dijo el Lcdo. Goodwin Aldarondo, Presidente de Puerto Rico Legal Marijuana. Los recursos invitados que han confirmado su participación incluyen al Dr. Robert Melamede, el Dr. Jokubas Ziburkus, el Dr. Gregorie Smith y el Dr. Michael Soler, reveló Aldarondo.

Según explicó Aldarondo, los temas a discutirse incluyen el sistema endocannabinoide, la evolución de formulaciones farmacéuticas basadas en cannabis medicinal, las propiedades terapéuticas y mecanismos de acción de los canabinoides, el metabolismo del cannabis y recomendaciones de dosificación para pacientes.

Proveniente de Colorado, el Dr. Melamede es reconocido mundialmente como una autoridad en el uso terapéutico del cannabis. Con un doctorado en biología molecular y bioquímica, Melamede dirigió el departamento de biología de la Universidad de Colorado, donde actualmente ejerce como profesor y realiza investigaciones relacionadas a los cannabinoides, el cáncer y la reparación del DNA.

Por su parte, el Dr. Ziburkus es profesor asociado de neurociencia en la Universidad de Houston, en Texas. Ziburkus ha escrito más de 20 publicaciones revisadas por colegas y capítulos de libros. Sus investigaciones están enfocadas en la epilepsia, lesiones traumáticas al cerebro y la enfermedad de Alzheimer.

De Puerto Rico, participarán el Dr. Michael Soler, presidente de Med Cannabis y el primer médico certificado por el Departamento de Salud de Puerto Rico para recomendar cannabis medicinal a pacientes; el Lcdo. Goodwin Aldarondo Jiménez, presidente Puerto Rico Legal Marijuana, y el Lcdo. Godwin Aldarondo Girald, presidente del bufete Aldarondo-Girald Law.

El curso incluye seis (6) créditos de educación continua para médicos, enfermeras, practicantes de Enfermería, farmacéuticos y psicólogos, explicó Aldarondo. El mismo está acreditado por el Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) según se requiere a los médicos.

“Con este curso pretendemos contribuir al avance del cannabis medicinal proveyendo el conocimiento científico a los médicos para que puedan realizar recomendaciones de cannabis medicinal a los pacientes certificados”, señaló el Lcdo. Aldarondo.

Los boletos para Cannabis Science: An Advanced Course on Medicinal Cannabis ya están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes.