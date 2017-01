Dejan claro el rechazo a baños unisex y política de uniformes

Aunque el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, condicionó la confirmación de Julia Keleher como secretaria de Educación hasta conocer su postura sobre el uso de uniformes y baños unisex en las escuelas del país, se espera que hoy el Senado la confirme.

Ante un interrogatorio de Rivera Schatz durante la vista pública de nombramientos, la nominada había solicitado un mes para establecer su opinión sobre el uso de los uniformes en los niños y niñas, así como de los baños unisex. No obstante, el gobernador Ricardo Rosselló intervino con una llamada al presidente del Senado, quien entonces, tras el receso de la vista, reformuló su pregunta y sostuvo que sus dudas fueron aclaradas.

Durante la vista, Keleher había rechazado contestar con un sí o no su postura en la controversia del uso de uniforme de niña o niño, así como el de baños unisex en las escuelas. “¿Un niño puede vestirse como niña o que una niña pueda vestirse como niño?”, preguntó Rivera Schatz. A pesar de que el senador le requirió que respondiera con un “sí” o “no”, Keleher indicó que la respuesta le tomaría más explicación y tras varios intercambios de palabras dijo que no tenía una opinión formada sobre el tema. “No he leído sobre eso. Estoy ciega y me preocupa contestar algo sin tener los elementos suficientes para hacerlo”, indicó.

Sin embargo, al concluir el receso, Rivera Schatz indicó que Rosselló lo llamó y procedió a reformular la pregunta citando la página 168 del Plan para Puerto Rico, que establece que se eliminarán las cartas circulares de equidad de género y del uso de uniformes. Acto seguido, Rivera Schatz le cuestionó si estaba de acuerdo con la aseveración del plan a lo que Keleher respondió afirmativamente, por lo que el presidente del Cuerpo sostuvo que “en lo que a mi respecta las dudas fueron aclaradas”.

El Senado también evaluó los nombramientos de Carlos Flores para Agricultura; Erik Rolón para Corrección y Rehabilitación; Ricardo Llerandi para Comercio y Exportación, y Jesús Vélez para Autogestión.