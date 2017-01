Abogada de Jeremy explica el incumplimiento

La representante legal de Jeremy Ruiz Tomassini, Shadiff Repullo, indicó que su cliente no cumplió uno de las condiciones de su indulto por no contar con los recursos, especialmente por el Estado haberle quitado su licencia de conducir.

“En el caso de las terapias, una vez en libertad, cabe preguntarse cómo pretenden que acuda a cada cita cuando sus recursos son limitados y el mismo sistema restringió su habilidad de manejar porque le quitaron su licencia de conducir al momento de ser arrestado. Su licencia no ha sido devuelta. Le siguen pidiendo evidencia de no adicción a una persona que por dos años ha dado negativo a uso de drogas y que se graduó del curso en la cárcel. “, explicó la licenciada en declaraciones escritas.

“Jeremy cumplió con todos los requisitos impuestos por la Junta de Libertad Bajo Palabra. En todas las ocasiones arrojó negativo en las pruebas de dopaje y mientras estuvo confinado hizo el curso compulsorio en la cárcel, del que fue dado de alta. Es el mismo que se le ofrecía en el exterior”, agregó Repullo en su declaración pública sobre el asunto. “La nueva administración tiene la oportunidad perfecta de demostrar que cree en la rehabilitación y no en la persecución de una persona que claramente está arrepentida y no dirigir sus limitados recursos a una persona que ha demostrado no ser usuario”, manifestó la licenciada Repullo.

De otro lado, el joven aseguró en entrevista con Metro que cumplirá con lo requerido ante el tiempo extra que le concedió el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para lograr su total libertad.

“Es algo que tengo que hacer y lo voy a cumplir”. Esas fueron las expresiones que se limitó a compartir Jeremy Ruiz Tomassini luego de la extensión del término del cumplimiento de las condiciones de su indulto.

A su salida de su cita en la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) en la ltarde de ayer, Ruiz Tomassini indicó tímidamente a Metro que no podía dar detalles de la situación sin el consentimiento de su representante legal.

El joven, que estuvo acompañado de su madre, Marilyn Tomassini, expresó que está agradecido con el gobernador por el tiempo extra de nueve meses que le concedió para cumplir con las terapias contra el uso y abuso de sustancias controladas.

“Estoy agradecido con el gobernador”, dijo Ruiz Tomassini a este diario mientras salía apresuradamente de las oficinas de la JLBP que ubican en Hato Rey.

“Solo puedo decir que estoy agradecida con el gobernador”, reiteró la madre de Ruiz Tomassini ante preguntas de este diario mientras agarraba de la mano de su hijo salían del lugar.

El exgobernador García Padilla le otorgó un indulto condicionado al cumplimiento de nueve requisitos en el término de un año, pero uno no fue completado a cabalidad.

El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, informó en la mañana de ayer en La Fortaleza que se le concedió la extensión para que cumpla con el único requisito que le falta. El mencionado acuerdo fue otorgado por el gobernador Rosselló Nevares el lunes pasado por recomendación de la misma JLBP.

“El gobernador ha decidido modificar el indulto otorgándole nueve meses adicionales para que el indultado pueda cumplir con el requisito y pueda completar las terapias”, informó el asesor en asuntos legales de La Fortaleza, Alfonso Orona.

“Como parte de esas condiciones, dicho indulto establecía que el indultado tenía que recibir una evaluación médica conducente a una serie de tratamientos psicológicos una vez se recibiera esta evaluación. En virtud de eso se hizo una evaluación y se le recomendó una serie de terapias al ahora indultado, pasado el tiempo Ruiz Tomassini no cumplió con el requisito de estas terapias. No obstante, el indultado sí cumplió con la mayoría de las condiciones”, explicó el licenciado.

El joven sí cumplió con completar su cuarto año, con tener un trabajo estable en su municipio de Aguadilla, con respetar el horario establecido de llegada a su hogar y ha cumplido con la realización de pruebas toxicológicas, las cuales ha dado negativo al consumo de drogas ilegales, según se informó.

Ruiz Tomassini fue liberado en 2015 luego de cumplir un año, tres meses y 14 días de cárcel de una pena de cuatro años por posesión de marihuana.