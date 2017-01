Reportan una fuerte baja de desplazamientos para el Año Nuevo chino

Porque el gigante asiático celebra el Año Nuevo chino, más conocido como la Fiesta de la Primavera en China y como Año Nuevo Lunar en el extranjero. Es sin duda la fiesta más importante del año en el calendario chino, la época en la que más desplazamientos hay. Millones de personas quieren llegar estas fechas con sus familiares. Echo de menos a mi familia pero este año no podré estar con ellos. La razón es la economía. el 2016 no fue todo lo bien que se pensaba. Este año ha sido malo, dice el propietario de un restaurante. No tengo dinero dice para viajar. Tampoco se desplazará para celebrar el 28 de enero el Año del Gallo. Ese día arrancará el año 4715. El calendario chino está marcado por ciclos lunares y el occidental por ciclos solares. Video: Reuters.