Iván Rodríguez: “Salón de la Fama es el máximo logro”

Iván Rodríguez llegó a Puerto Rico e hizo sus primeras expresiones en la isla luego de que fuera escogido para el Salón de la Fama del Béisbol la semana pasada. Al exreceptor no le cabe duda que ser exaltado en Cooperstown es el máximo logro de su carrera en el deporte, a pesar de ganar 13 Guantes de Oro un jugador más valioso de la Liga Americana en 1999 y una Serie Mundial en 2003.

“Uno entrar al Salón de la Fama es lo máximo para un atleta. Después de ahí, no hay más nada. Pero esto no solo fui yo. Esto fue un esfuerzo de equipo. No fue que firmé a los 16 años, sino que esto empezó desde pequeño con mis padres y mi hermano”, dijo a Metro Rodríguez en la conferencia de prensa.

Rodríguez entró al Cooperstown al obtener el 76% de los votos por la BBWAA el pasado miércoles. Existió mucha duda sobre si utilizó sustancias prohibidas. Pudge respondió sobre ese asunto a los medios puertorriqueños.

“Mis padres cocinan muy bueno en casa. Eso, con ejercicios, disciplina y mucho trabajo, no hace falta”.

Rodríguez tuvo varias palabras sobre Edgar Martínez, quien perfila como el próximo boricua en el Salón de la Fama. Tras obtener 58.6 % este año, se proyecta que en los próximos dos años logre el 75 % para entrar.

“Dios quiera que el año que viene le toque a Edgar Martínez. Creo que merece estar ahí por la carrera que tuvo. Fue uno de los mejores bateadores de la Liga Americana. Siempre bateaba sobre .300 y eso no es fácil”, comentó Rodríguez.

Con la entrada a Cooperstown, se ha iniciado varios debates sobre si Iván es el mejor jugador en la historia de Puerto Rico. El exreceptor rechaza esas nociones.

“Le tengo mucho respeto a Roberto Clemente. Ahí nadie pasa. No solo él pero otros que vinieron antes de nosotros como Tony Pérez, que hizo mucho por nosotros. Es asunto de apreciar los que nos abrieron las puertas”, sostuvo.