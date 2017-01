Aún sin postura designada de Educación sobre uniformes y baños unisex

La designada secretaria de Educación, Julia Keleher, rechazó hoy contestar con un “sí” o “no” su postura en la controversia del uso de uniforme de niña o niño, así como el uso de baños unisex en las escuelas.

A preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la funcionaria pidió un mes para contestar ambas preguntas.

“¿Está de acuerdo con que un niño pueda vestirse como niña o que una niña pueda vestirse como niño?”, preguntó Rivera Schatz durante la vista pública en la evalúan su nombramiento.

A pesar de que el senador le requirió que respondiera con un “sí” o “no”, Keleher indicó que la respuesta la obligaría a abundar.

No obstante, tras varios intercambios de palabras, dijo que no tenía una opinión formada sobre el tema. “No he leído sobre eso, estoy ciega, y me preocupa contestar algo que no tenga los elementos suficientes para hacerlo”, sostuvo la nominada titular de Educación, mientras pidió un mes para responder a la pregunta.

Además fue cuestionada sobre permitir el uso de baños unisex en las escuelas para lo que señaló que igualmente no tiene una opinión formada.

Rivera Schatz sostuvo que a ambas respuestas él le dará mucho peso al momento de considerar su nombramiento.

El uso de baños unisex y la selección de uniformes escolares han provocado controversia entre diversos sectores, puesto que algunos están a favor y otros en contra.