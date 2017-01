Sindicatos respaldan expresiones del Gobernador ante JCF

Un grupo de organizaciones obreras, que en su conjunto representan a sobre 100 mil trabajadores, enviaron hoy una comunicación al gobernador Ricardo Rosselló, en la que respaldan su contestación a la Junta de Supervisión Fiscal en las que rechaza las medidas de austeridad propuestas por el ente creado por la ley Promesa.

“Estamos de acuerdo en que no se puede aumentar aún más la carga de impuestos a los trabajadores(as) y los pobres, mientras se da exención contributiva a las mega corporaciones y los millonarios; estamos en acuerdo en no sacrificar la salud de nuestro pueblo o el acceso a los servicios de salud. De igual manera nos parece correcta su posición de no estar de acuerdo con los recortes propuestos a las pensiones y a limitar el acceso a la educación de nuestros niños(as) y jóvenes”, expone la comunicación firmada por el liderato de ocho sindicatos del sector público y privado.

En su carta dirigida a la Junta el 20 de enero pasado, el Gobernador rechazó el grueso de las medidas propuestas por la Junta para que el gobierno de Puerto Rico las incluya como parte de su Plan Fiscal.

En su comunicación, los sindicatos aseguraron que han sido “enfáticos en expresar, señalar y documentar que las propuestas que van dirigidas a empobrecer más al trabajador(as) y los pensionados no son las alternativas para que nuestro país salga de la crisis económica, ni tenga el desarrollo económico que necesitamos. Es por esto, que rechazamos la política de despidos, la austeridad, el recorte de beneficios laborales y el aumento o la imposición de nuevos impuestos al pueblo, al igual que otras medidas dirigidas a desreglamentar las protecciones ambientales, privatizar bienes públicos y desmerecer los programas de beneficencia social”.

A la vez que apoyaron las expresiones de Rosselló, los sindicatos también lo exhortaron a “detener toda la legislación de administración radicada en los cuerpos legislativos dirigida a empobrecer a la clase trabajadora puertorriqueña y a despojarla de los pocos derechos que aún hoy la cobijan”.

“Le invitamos a que se siente con nosotros a dialogar, revisar y buscar alternativas que no contengan artículos dirigidos a empobrecer ni tampoco limitar, disminuir o eliminar derechos laborales en el sector privado ni público”, agregaron en la carta enviada hoy a La Fortaleza.

Las organizaciones firmantes son: