Populares proponen crear tablilla para la crisis UPR

Ante la recomendación de la Junta de Control Fiscal de recortar $300 millones a la Universidad de Puerto Rico y la posibilidad de adoptar un alza mediante el sistema de matrícula ajustada a los ingresos, a un grupo de tres legisladores populares se les ocurrió que una tablilla conmemorativa puede ayudar a paliar la crítica situación del primer centro docente del país.

Los representantes Ramón Luis Cruz, Manuel Natal y Jesús Manuel Ortiz, radicaron un proyecto de ley para la creación de una tabilla especial para vehículos de motor alusiva a la UPR, con el fin de allegar fondos adicionales a la universidad estatal.

“Estamos ofreciendo alternativas para allegar fondos adicionales a la Universidad”, explicó Cruz, portavoz alterno de la Delegación del PPD en la Cámara de Representantes.

Según el texto del P de la C 653, esta Ley tiene como finalidad fortalecer el Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico brindándole a los alumnos, ex alumnos, empleados y a la ciudadanía en general la oportunidad de adquirir una tablilla especial alusiva a la unidad académica de su predilección con la cual puedan mostrar en sus vehículos el orgullo y el agradecimiento que sienten por la Universidad de Puerto Rico. De igual forma, se trata de una medida voluntaria para la ciudadanía, por lo que no implica una imposición contributiva o arancelaria.

“La Junta de Supervisión Fiscal ha propuesto aumentos en el costo de la matrícula de los estudiantes de la UPR, recortes $300 millones de dólares en el presupuesto de la Universidad, y el gobierno de Ricardo Rosselló ha mantenido un silencio absoluto. No han presentado una sola alternativa para impedir que nuestros estudiantes universitarios pierdan sus recursos”, manifestó Cruz Burgos.

“Estamos dando la cara por nuestra Universidad y protegeremos los mejores intereses del País. Tenemos que actuar y tenemos que buscar otras soluciones para atender con responsabilidad la crisis fiscal que enfrenta nuestra isla”, afirmó el representante.

La medida establece que las referidas tablillas especiales cancelarían un comprobante de rentas internas de $20, además del costo por tablilla que se disponga, cuya suma sería transferida al Fondo Dotal de la UPR.