Descarga las imágenes combativas de la Princesa Leia

Las marchas de las mujeres este fin de semana en Washington D. C. y en distintas ciudades del mundo estuvieron llenas de letreros muy particulares que destacaban la resistencia. Un ícono que se vio en muchas instancias fue la imagen de la princesa Leia, el personaje femenino de Satr Wars que lideró la alianza rebelde.

Los letreros que llevaban la imagen de la princesa Leia, interpretada por la recientemente fallecida Carrie Fisher, destacaban la lucha por la rebelión del personaje de la saga de George Lucas, planteando así un paralelo para las mujeres en la actual era de la presidencia de Donald Trump. De hecho, en la vida real Fisher fue una luchadora por los derechos de la mujer.

El portal especializado Mashable reportó que muchas de las imágenes de los letreros están disponibles para que puedas descargarlos y utilizarlos como perfil en tus redes sociales. Las artistas gráficas que diseñaron las imágenes las han hecho disponibles para que millones de mujeres alrededor del mundo puedan descargarlas y reusarlas.

Hayley Gilmore, una artista gráfica de Mississippi, compartió un enlace de Dropbox para descargar la imagen llamada “A woman’s place is in the resistance”. La artista destaca que trabaja con camisetas con la imagen, que tiene derechos de autor, y que donará dinero de las ventas a organizaciones de mujeres en su estado.

I'm planning to give a percentage of donations I received over the weekend to @BlackGirlsCode and women's organizations in Mississippi. — HAYLEY (@hayley_g) January 22, 2017

Por su parte, Vanessa Witter, una artista de Los Ángeles, es la autora de otra de las imágenes que se ha viralizado. Es una imagen de la princesa Leia con una línea que dice “Somos la resistencia”.

Su esposo, el fotógrafo Scott Witter compartió un enlace de We Transfer para que las personas puedan descargarlo. La pareja marchó en Los Ángeles.

Aquí los enlaces para quienes quieran descargar las imágenes:

Vanessa Witter

Hayley Gilmore