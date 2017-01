Personas acuden a feria de salud en busca de orientación sobre el cannabis medicinal

Cientos de personas acudieron ayer a la feria de salud convocada por representantes de la industria del cannabis medicinal, evidenciando la necesidad de orientación que tienen miles de personas en Puerto Rico que no han encontrado alivio para sus padecimientos en la medicina tradicional.

“La feria fue convocada a las 8:30 AM para certificar gratuitamente a las primeras 200 personas que asistieran y las 7:00 de la mañana ya había cientos de personas en fila. Es preciso ver la cantidad de personas que han abierto su mente hacia el cannabis medicinal como una alternativa para mejorar su calidad de vida”, explicó Shadiff Repullo, portavoz de Free Juana.

Free Juana, en coordinación con Prich Biotech, IMC, Next Gen Pharma, Green Growers, Green Dreams, Green Health, Cultive Culture, Alpha One, Novacann Labs, The Health Clinic, Tu Medicina, Tetra y The Hydro Zone realizaron el junte de la industria del cannabis medicinal, reconociendo que no todo el que necesita ser certificado como paciente usuario tiene los medios económicos o la información necesaria para acceder a él.

Todos los usuarios de cannabis medicinal deben tener una evaluación médica, una declaración jurada certificando sus condiciones de salud, y entregar un giro al Departamento de Salud. Todo eso será facilitado y costeado por los miembros de este junte de la industria.

“A esta feria llegaron pacientes que antes no creían en el cannabis medicinal y que se han dado cuenta de que esta es su alternativa. En la industria estamos sumamente comprometidos con orientar a los pacientes sobre el uso responsable del cannabis medicinal y continuaremos haciéndolo”, afirmó Repullo.