Alexandra Lúgaro responde a viñeta crítica

La excandidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro no se ha quedado callada ante quienes critican su más reciente paso profesional como manejadora del cantante de reguetón Don Omar. La reacción más reciente de la abogada fue a una viñeta (una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta).

La reacción de Lúgaro fue en sus redes sociales donde cuenta con una sólida base de seguidores. La viñeta fue publicada en la cuenta De Armas Street, que se identifica como “otro caricaturista más. Otro dibujante”, con un texto que leía “como reaccionar a la noticia de Lúgaro ignorantemente. La viñeta muestra a dos personajes, Tito y Wendy hablando sobre Lúgaro para el 2020 y cómo reaccionan a la noticia de que la abogada asumió las riendas de la carrera del reguetonero Don Omar.

Lúgaro responde agregando una línea a la viñeta en la que establece que trabaja en el sector privado para no vivir del dinero público y se compara con otros políticos. La abogada escribió: “Tito: Sí, Wendy, a esa misma me refiero. A la que tiene que trabajar para no vivir de nuestras contribuciones como los otros políticos…”

La exaspirante a la gobernación se ha mantenido activa en sus redes sociales y en comparecencias mediáticas. De hecho, en sus redes sociales ha reaccionado también a quienes le cuestionan sus posiciones sobre temas de interés público que van desde la Junta de Control Fiscal hasta la Reforma Laboral, entre otros.

Aquí su publicación en Twitter sobre la crítica a su nueva faceta profesional:

Tito: Sí, Wendy, a esa misma me refiero. A la que tiene que trabajar para no vivir de nuestras contribuciones como los otros políticos… https://t.co/Fz4aFhg2m2 — Alexandra Lúgaro (@AlexandraLugaro) January 22, 2017

El pasado 17 de enero, Lúgaro reveló en el programa Dígame La Verdad al periodista Julio Rivera Saniel su nueva ruta profesional. Don Omar. En el 2015, el cantante de música urbana había endosado en la campaña a la gobernación a su ahora representante.