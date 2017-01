Residente reacciona a censura de Youtube

El cantante Residente reaccionó a la censura por parte del canal de videos Youtube a su primer sencillo como solista “Somos Anormales”.

“El vídeo nos regresa a la pregunta sobre el origen de la humanidad: Si vino primero el huevo que la gallina, nos presenta la manzana como alimento y a su vez simbolizando el deseo, lo que todos quieren tener. Pero los orígenes siempre nos regresan a África. Residente entiende que las diferencias que hoy existen se establecieron desde el principio. Nos dividimos en dos grandes grupos sociales: los limpios o los que tienen el poder, y los sucios, que son los que no lo tienen. Todo nació de una pelea y de ahí en adelante ha continuado la lucha; sobre el mismo lodo donde nos reproducimos. Nos parecemos mucho más de lo que pensamos.”, explicaron sobre el concepto del video mediante comunicado de prensa.

De inmediato, su fanaticada reaccionaron a esta censura de Youtube.

@Residente @YouTube es una pena y lo q realmente tienen q sensurar no lo sensuran.. No entiendo porque hacen esto con el arte llamado música

@Residente @YouTube but they allow Trump hate speech! Down with YouTube!

— Dcruz (@DCruzslp) January 21, 2017