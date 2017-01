Reacciona "estatua viviente" tras arresto en comienzo de la Sanse 2017

El joven que fue arrestado en la mañana de ayer, jueves en la Plaza de Armas en el Viejo San Juan reaccionó en su cuenta de Facebook tras el suceso que fue uno de los temas más comentados en las redes sociales.

“No estoy muerto pero sigo lleno de maquillaje: Escribiré un breve resumen dentro de una hora. Hay dos cosas que no cuadran en las versiones de la policia. Por eso el caso se cayó. La Alcaldeza dijo una cosa en la mañana; y la policía otra en el Tribunal. Tengo mucha gente escribiéndome al messenger. Prometo responderles tan pronto pueda. Mañana Alexandra Fuentes me entrevista” (sic.), fue el primer estado que colgó Johan Figueroa en la Internet.

En otro mensaje, el joven aseguró que se iría de la isla y que no era puertorriqueño.

“Todavía maquillado: Resultados para el pote de propinas: -$14.75 en taxi express a Viejo San Juan. Tremenda Sanse. Yeah! Super motivado. Estuve 4 horas semidesnudo en una celda de Barrio Obrero + 3 horas entre la vista en el Tribunal y esperando mi maleta de maquillajes. Si alguien sabe de vuelos baratos a NYC para pasado mañana, avísenme. I’m not puertorrican. Not anymore. What’s Plaza de Arnas or Plaza di Armas? Whathever. Now I’m from The Bronx. I hate the poetry. I hate the arts. I belong to the Guetto” (sic.).