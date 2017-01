Se encienden las Fiestas de la SanSe

A son del pegajoso estribillo “Voy subiendo, voy bajando” y canciones como “Que bonita bandera”, inicio la cuadragésima séptima edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

Poco después de de las 5:00 de la tarde, frente a la escuela Abraham Lincoln, la alcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz, efectuó el corte de cinta junto con una comparsa, gigantes estatuas escultóricas como la del santo patrón San Sebastián, y los organizadores de las Fiestas.

En un aparte con los medios, Cruz celebró la conmutación del prisionero político Oscar López Rivera, que podría ser liberado antes del 17 de mayo, y ya tiene trabajo en el municipio de San Juan. Por ello la ejecutiva municipal extendió un día más de celebración, hasta el lunes 23 de enero.

De hecho, una de las estatuas llevaba una foto de López Rivera.

“Las fiestas le pertenecen a todas y todos los sanjuaneros y mientras yo sea alcaldesa, vamos a llevar la fiesta en paz”, dijo en referencia a las estrictas reglas de orden implementadas en esta edición.

Este año, la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (AVISAJ) dedicó las Fiestas a la teatrera y educadora Maritza Pérez Otero, quien también acompañó a la ejecutiva municipal.

Por otro lado el Comité Organizador dedicó las Fiestas al productor televisivo Luis Vigoreaux, hijo, quien recibiría el Premio San Sebastián 2017.

Luego del protocolo incial, la alcaldesa procedió a hacer un recorrido por toda la emblemática calle San Sebastián hasta llegar a la Plaza del V Centenario junto con las cientos de personas que no quisieron perderse el jolgorio de Octavitas.

“A mí me encanta el revolú, me encantan las pleneras y ver la gente feliz. Creo en los grupos, en la creación colectiva y en esta comunidad y quienes me representan y representan el trabajo que yo he podido hacer, un trabajo colectivo que nunca lo pudiera hacer sola, son las y los Jóvenes del 98”, comentó Pérez Otero, gestora del grupo Los Jóvenes del 98.

Entre el público que se dio cita, llegó la Miss Mundo 1975, Wilnelia Merced, quien por primera vez participa de las Fiestas.

“Estoy emocionadísima por las cosas que están pasando en Puerto Rico desde que ganamos el Miss Mundo y porque nunca había tenido la oportunidad de participar de las Fiestas de la Calle San Sebastián”, expresó entusiasmada a este diario.

“Vine preparada para caminar y unirme al pueblo en esta celebración. Estoy feliz de estar aquí con mi gente”, manifestó.

Como de costumbre el ofrecimiento musical se distribuirá en cuatro tarimas, situadas en: la Plaza del V Centenario, Plaza Colón, La Barandilla y Plaza de Armas.

Además, cerca de 277 artesanos y 86 artistas plásticos exhiben sus propuestas en el Cuartel de Ballajá y en el salón Las Caballerizas, en donde los visitantes también pueden disfrutar de música típica.

“Quien quiera saber lo que es ser puertorriqueño tiene que venir a ver y a sentir lo que es la comunidad artesanal de Puerto Rico. Ellos son una familia inmensa. Este es un fin de semana para compartir como una gran familia y mostrar ese espíritu de solidaridad que nos caracteriza. Así que el que quiera conocer lo que es Puerto Rico y la capacidad que tenemos para producir cosas maravillosas, que se de la vuelta por la feria de artesanías. Esto es alimento para el alma”, consideró Jorge David Capielo, director de la oficina de Promoción Cultural y Artes Populares del Instituto de Cultura Puertorriquena (ICP).

Datos:

Junto a Rafaela Balladares, el historiador Ricardo Alegría, los pintores Tony Maldonado y Rafael Tufiño y la folklorista Nidia Ríos de Colón, todos ya fenecidos, y el promotor cultural Aníbal Rodríguez Vera, unidos a los vecinos de la calle, comenzaron a realizar este multitudinario evento que se extiende por cuatro días.

Hace más de seis décadas el padre Madrazo, párroco de la Iglesia de San José, también sacaba unos cabezudos que personificaban a los Reyes de España y unos enanos pertenecientes al folclor español.

Ofrecimiento musical:

Viernes

Plaza del V Centenario

6:00 p.m.- Viento de Agua

7:30 p.m.- Tego Calderón

9:30 p.m.- Víctor Manuelle

Plaza de Armas

6:00 p.m.- Nicki Boom Box

8:00 p.m.- King Arthur

10:00 p.m.- Misa e’ Gallo

Plaza Colón

6:00 p.m.- Carlos Esteban Fonseca

7:30 p.m.- Taller Tamboricua

8:30 p.m.- Tribu de Abrante

10:00 p.m.- Andy Montañez

Plaza La Barandilla

6:00 p.m.- Amapola

6:30 p.m.- Más que dos

8:00 p.m.- iLe

10:00 p.m.- Roy Brown

Sábado

Plaza del V Centenario

2:30 p.m.- Encuentro de pleneros – Tributo a Ismael Rivera

4:30 p.m.- Plena Libre y Angel Luis Torruella

6:30 p.m.- Pirulo y la Tribu

8:00 p.m.- José Alberto El Canario

9:30 p.m.- Gilberto Santa Rosa

Plaza de Armas

4:30 p.m.- DJ Scarface

6:00 p.m.- PJ Porrata

8:30 p.m.- DJ James

10:00 p.m.- Algarete

Plaza Colón

3:00 p.m.- Orquesta La Oferta

4:30 p.m.- Plenéalo

6:00 p.m.- Tony Ávila

7:30 p.m.- Andrés Jiménez

9:30 p.m.- Pedro Capó

Plaza La Barandilla

2:00 p.m.- Lizbeth Román

4:00 p.m.- Mijo de la Palma

5:30 p.m.- Fernandito Ferrer

8:30 p.m.- MIMA

10:00 p.m.- Homenaje a Oscar López Rivera

Domingo

Parque de las Palomas

3:00pm – Los Mocosos

Plaza del V Centenario

2:00 p.m. Orquesta de Conciertos de la Escuela de Bellas Artes de Carolina

3:15 p.m. Encuentro de trovadores con Ricky Villanueva

4:45 p.m.- Milly Quezada

6:15 p.m.- Yolandita Monge

7:30 p.m.- Lucecita

9:00 p.m.- La India

Plaza de Armas

4:30 p.m.- DJ Iván Robles

8:30 p.m.- DJ Emil Cedeño

7:00 p.m.- Vico C

Plaza Colón

3:00 p.m.- Trío Los Sentimentales

5:00 p.m.- Humberto Ramírez – Tributo a Cheo Feliciano

7:00 p.m.- Choco Orta

8:30 p.m.- Joseph Fonseca

Plaza La Barandilla

2:30 p.m.- UNNA

4:00 p.m.- Zoraida Santiago

5:30 p.m.- Fofé y los Fetiches

7:30 p.m.- Millo Torres y el Tercer Planeta

9:00 p.m. Fiel A La Vega