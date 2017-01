Llenos estacionamientos del Viejo San Juan

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que poco después de las 2:00 pm del jueves, primer día de Las Fiestas de la Calle San Sebastián, los estacionamientos del Viejo San Juan ya están totalmente llenos.

Yulín recordó que como parte del plan de transportación, hay 150 guaguas contratadas por el Municipio que llevarán al público desde el Estadio Hiram Bithorn y desde la Estación de Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta el Viejo San Juan los cuatro días que dura el evento.

El jueves y el viernes, la transportación será desde las 12:00 pm hasta las 1:00 am; la transportación hacia el Viejo San Juan será hasta las 7:00 pm. El sábado la transportación será desde las 9:00 am hasta las 1:00 am; la transportación hacia el Viejo San Juan será hasta las 7:00 pm. Mientras, el domingo, la transportación será desde las 9:00 am hasta las 11:00 pm; la transportación hacía el Viejo San Juan será hasta las 6:00 pm.

“Exhortamos a la ciudadanía a utilizar el transporte colectivo que hay disponible para llegar a Las Fiestas de la Calle San Sebastián que son las más grandes de todo Puerto Rico”, culminó diciendo la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. ###