Héctor Torres: "$2 millones disponibles"

Cuando era legislador, habló de integrar los municipios al sistema de emergencias 911. ¿Va a buscar esa integración?

—Definitivo. Apenas tenemos 49 municipios activos en lo que concierne a emergencias médicas, unos 65 en lo que concierne a desastres, no emergencias médicas (OMD). Creo que es una buena oportunidad. Mi meta es llevarles este mensaje a los 78 municipios, de que podamos establecer un sistema de bioterrorismo, de rescate, de manera directa.

Uno de los datos recientes sobre el sistema de manejo de emergencias apunta a que el 85 % de las llamadas no son emergencias. ¿Cómo llevar el mensaje de que es un sistema sensitivo?

—Desde el año 2012, cuando este servidor fue legislador, trabajó como presidente de la Comisión de Seguridad Pública lo que es la nueva Ley 311. El 311 precisamente viene porque el número de llamadas que se recibían al 911, quizás del 70 al 80 %, la definición establecía que no era una emergencia. En eso tenemos que ser también cuidadosos porque quizás lo que no es una emergencia para mí lo puede ser para una persona envejeciente, una persona encamada, una persona que tenga una condición de salud mental, entre otros. Entiendo que la agencia ha sido muy pobre en llevar esa orientación al pueblo.

Sobre la realidad del 911, también habló el exrepresentante. Dando por bueno aquello que se nos da en transición del fondo de reserva —que es el 15 % aproximadamente, que en el año 2012 se había certificado $40 millones—, al día de hoy, lamentablemente, ese fondo, que se supone que no se tocara única y exclusivamente para casos de emergencias, consumió cerca de casi $38 millones, dejando $2 millones solamente disponibles. Lo más triste es que, según los datos de transición, se utilizaron para cosas que no son emergencias.

¿Se utilizaron para gastos operacionales?

—$12 millones para gastos operacionales, aparentemente transferidos al BGF, que se fueron en pérdida. Otros $12 millones que hemos hecho requerimientos, porque al momento no han sido específicos en qué los utilizaron y otro dinero que aparentemente invierten para una nueva estructura. […] Prácticamente cerca de $37.6 millones se trastocaron de este fondo de emergencia, dejando $2.4 millones.

Agregó que tampoco se hicieron auditorías, por lo que perdieron los fondos federales.

Aparte del asunto del fondo de reserva, ¿cómo encontró la agencia en términos fiscales?

—En los cuatrienios que antecedí esta posición, el fondo era de unos $22 millones. Ahora apenas creo que se está capturando algunos $17 millones aproximado.

¿Es esto de lo que se paga en la factura de servicios de comunicaciones?

—Hay algunas agencias de comunicación que no están pagando. Hay una que debe casi $8 millones. No quisiéramos hacer público las compañías que nos deben sin agotar las gestiones de cobro. Al momento, aparentemente, no se ha hecho gestión alguna. Es lamentable porque el gobierno de García Padilla nos ha dejado en bancarrota la agencia.