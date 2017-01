Director 911: “Nos dejaron $2 millones disponibles”

Cuando el nuevo director del Sistema de Emergencias 911, Héctor Torres llegue a la agencia, tras su confirmación de ayer en el Senado, se topará con que el fondo de emergencia o reserva de la agencia se hizo sal y agua. Movidas como el envío de $12 millones al Banco Gubernamental de Fomento y los planes de construir un nuevo edificio entre otros, mermaron el fondo de $37.6 millones a $2.4 millones. Además, algunas empresas de comunicaciones que cobran los .50 centavos del cargo para el 911 no han enviado el dinero al gobierno. Unas seis empresas deben $8 millones al 911. Torres habló con Metro sobre sus planes y sus retos.

Cuando era legislador habló de cómo los municipios podían integrarse al sistema de emergencias 911, ¿va a buscar esa integración como director?

-Definitivo. Apenas tenemos 49 municipios activos en lo que concierne a emergencias médicas, unos 65 en lo que concierne a desastres, no emergencias médicas (OMD). Creo que es una buena oportunidad. Mi meta es llevarle este mensaje a los 78 municipios, de que podamos establecer un sistema de bioterrorismo, de rescate de manera directa, que podamos informar que nuestro rol es uno de poder compenetrar todas y cada una de las agencias de seguridad pública.

Uno de los datos recientes sobre el sistema de manejo de emergencia apunta a que el 85 % de las llamadas no son emergencias. ¿Cómo llevar el mensaje de que es un sistema sensitivo?

-Algo que no se ha dado a conocer, lamentablemente, desde el año 2012, cuando este servidor fue legislador trabajó como presidente de la Comisión de Seguridad Pública lo que es la nueva Ley del 311. El 311, precisamente viene porque el número de llamadas que se recibían al 911, quizás del 70 al 80 % la definición constituía que no era una emergencia. En eso tenemos que ser también cuidadosos en el término de definir lo que es una emergencia porque quizás lo que no es una emergencia para mi, lo puede ser para una persona envejeciente, una persona encamada, una persona que tenga una condición de salud mental, entre otros. Entiendo que la agencia ha sido muy pobre en llevar esa orientación al pueblo.

-Enfrentamos una serie de retos. ¿Qué hemos encontrado en transición? Al momento, dando por bueno aquello que se nos da en transición, del fondo de reserva —que es el 15 % aproximadamente que en el año 2012 se había certificado $40 millones, al día de hoy lamentablemente ese fondo que se supone que no se tocara única y exclusivamente para casos de emergencias, consumieron cerca de casi $38 millones dejando $2 millones solamente disponibles y lo más triste de ello es que según los datos de transición, se utilizaron para cosas que no son emergencias.