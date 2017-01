Hija de Oscar López: “mi papá no tiene sangre en las manos”

La hija de Oscar López Rivera, Clarisa López Ramos, respondió hoy a quienes repudian a su progenitor al señalar que su padre no ha asesinado a nadie, no ha puesto bombas ni ha robado.

“Mi papá no tiene sangre en las manos. Me lo ha dicho que ni en Vietnam le disparó a un ser humano. Por el contrario. Mi papá no ha robado, no ha asesinado, no ha puesto bombas”, dijo López Ramos en conferencia de prensa.

Agregó que “si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido una mínima prueba de algo que hubiera hecho mi papá, hubieran botado la llave. Recuerdo que en 1981 en el juicio de mi papá antes de leer la sentencia, el juez dijo que si la pena de muerte fuera legal en el estado de Illinois esa era la sentencia que él le iba a otorgar a mi papá”.

Recordó además que López Rivera “es un veterano de la guerra de Vietnam que fue condecorado con la medalla de bronce por no abandonar a sus compañeros heridos. Fue uno de los mejores organizadores comunitarios en Chicago”.

Aseguró que López Rivera fue de las primeras personas en hacer proyectos sobre la comunidad LGBTT.

Señaló que busca la oportunidad de orientar a la gente a que busquen información, aunque sostuvo que “por mi salud física ni mental yo no leo comentarios ni positivos ni negativos”.

López Rivera, quien lleva 35 años en prisión, había sido sentenciado en 1981 a 55 años de prisión por conspiración sediciosa tras sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y en 1991 a otros 15 años por un presunto intento de fuga.