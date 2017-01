Diez controversiales tuits de Donald Trump

Si por algo se ha caracterizado el presidente electo, Donald Trump, desde que anunció su candidatura en verano de 2015, es por sus controversiales publicaciones a través de su cuenta personal de Twitter. Repasemos algunos de sus tuits:

10 -> Recientemente criticó a los medios y los deshonestos (de nuevo) por supuestamente omitir que México tendrá que pagar todo el dinero que se gaste en la construcción del muro fronterizo que propone.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

9 -> También dijo que los demócratas estaban tan avergonzados por su derrota, que por eso era que se discutía el hackeo a las cuentas del Comité Nacional Demócrata.

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

8 -> En decenas de ocasiones, como en este tuit, se dirigió a la candidata demócrata Hillary Clinton como “la indecente Hillary Clinton” y en este tuit también la llamó “mentirosa patológica”.

The Washington Post calls out #CrookedHillary for what she REALLY is. A PATHOLOGICAL LIAR! Watch that nose grow! pic.twitter.com/FsrUGByuuD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de agosto de 2016

7 -> En más de una ocasión se dirigió a Bernie Sanders, precandidato demócrata a la presidencia, como el “loco Bernie Sanders”.

I don’t want to hit Crazy Bernie Sanders too hard yet because I love watching what he is doing to Crooked Hillary. His time will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de mayo de 2016

6 -> Pero ni siquiera los de su partido se salvan. Durante la campaña como precandidato presidencial, criticó a Ted Cruz por “no ser un ciudadano americano por nacimiento”.

If @TedCruz doesn’t clean up his act, stop cheating, & doing negative ads, I have standing to sue him for not being a natural born citizen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de febrero de 2016

5 -> De Carly Fiorina, la única mujer que se colocó como precandidata republicana, dijo que escucharla más de diez minutos corridos le provocaba un “masivo dolor de cabeza”.

I just realized that if you listen to Carly Fiorina for more than ten minutes straight, you develop a massive headache. She has zero chance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de agosto de 2015

4 -> Al republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo llamó “débil” y “líder inefectivo”.

Our very weak and ineffective leader, Paul Ryan, had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de octubre de 2016

3 -> Cómo olvidar cuando publicó que Megyn Kelly, exancla de Fox News, era una reportera de “poco nivel”.

I refuse to call Megyn Kelly a bimbo, because that would not be politically correct. Instead I will only call her a lightweight reporter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de enero de 2016

2 -> Y cuando publicó que de México, Estado Unidos sólo recibía los “asesinos, las drogas y el crimen”.

….likewise, billions of dollars gets brought into Mexico through the border. We get the killers, drugs & crime, they get the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de julio de 2015

1 -> Pero de todos los tuits, sin duda el más controversial es el dirigido a la famosa actriz Meryl Streep, a quien describió como una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, antes de escribir que “ella es una…”

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

¿Continuará Trump publicando sus controversiales tuits luego de que se inaugure como presidente? Al menos ya anunció que continuará utilizando sus cuentas personales de redes sociales.