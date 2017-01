Cuatro preguntas al Secretario del Trabajo sobre la reforma laboral

Mientras en la legislatura se discute la medida que impulsaría una reforma laboral, en la ciudadanía reina la incertidumbre de los cambios que se ejecuten si se convierte en ley.

Ante esto, este diario realizó un #MetroChat con el designado secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, para que contestara la interrogantes de los ciudadanos.

A continuación algunas de estas:

¿En qué ayuda al empleado quitarle beneficios?

“Esta ley no quita beneficios si usted está trabajando actualmente. Los cambios que se proponen en la medida es para los empleos nuevos. Esas personas están actualmente en las filas del desempleo, no están ganando salario, no están acumulando bono de Navidad. Así que la medida va diseñada para preparar el ambiente para que los patronos que están y los que están pensando invertir creen empleos en Puerto Rico y a esos empleos nuevos les aplicarían los cambios que propone la medida”.

¿Cómo convencer a la nueva fuerza laboral para que no se vaya del país y evitar la fuga profesional y la fuga de médicos de aprobarse la medida?

“Con esta medida lo que estamos buscando es que con estos empleos se queden aquí, sino que compres en P. R. Esto va a crear un efecto dominó a través de toda la economía”.

¿Qué pasa si yo cambio de trabajo?

“Entras con los beneficios nuevos porque conseguiste empleo y ya no estás en cero mensualmente o porque conseguiste una mejor oferta de empleo”.

¿Cuáles son los datos tomados en consideración antes de hacer esta reforma?

“A través de décadas una diversidad de informes han identificado que la complejidad de las leyes laborales es uno de los factores principales por los que hay escollos para crear empleos.