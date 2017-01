AGP: intentan eliminar el ELA porque "no le pueden ganar"

El exgobernador, Alejandro García Padilla denunció el miércoles lo que catalogó como un intento por eliminar el Estado Libre Asociado (ELA), de la fórmula plebiscitaria por un supuesto temor a que el ELA venza en la consulta propuesta.

“Es un intento de excluir el Estado Libre Asociado porque no le pueden ganar”, dijo García Padilla a preguntas de la prensa.

“Eso es como si en España dicen quiten al Real Madrid porque no le podemos ganar, o en Estados Unidos, a los Yankees o quiten a Boston porque no le podemos ganar, quítenlo”, añadió.

El exmandatario explicó que, aunque no le guste la Estadidad, entiende que en la papeleta debe incluirse.

“Pues, miedo. Cuando la gente actúa conforme al miedo, comete errores, que es lo que están haciendo”, dijo García Padilla.

El exgobernador insistió que, para crear una fórmula para la consulta al país, se deben sentar todos los sectores y llegar a un acuerdo, más bien de inclusión de todas las fórmulas de estatus para Puerto Rico.

“Si se hace cada cual por su lado, verdad… pues no funcionan las cosas”, dijo García Padilla quien se presentó en El Capitolio para participar de la vista pública sobre el Proyecto del Senado 51 para establecer la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”; disponer las reglas para la realización de consultas electorales que cumplen con la propuesta del Gobierno federal en la “Ley Pública federal 113-76 de 2014”; con alternativas de estatus político que son finales, permanentes, no coloniales y no territoriales; compatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos de América y con el Derecho Internacional.