Twitter se inunda de celebraciones por liberación de Oscar López

A tres días para entregar la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama accedió a la petición multisectorial de los puertorriqueños para excarcelar al prisionero político, Oscar López Rivera. La conmutación significa que López Rivera sale a mediados de mayo.

Políticos de todas las ideologías utilizaron la red social de Twitter para expresar su satisfacción por la acción presidencial. Así mismo lo hicieron artistas y líderes de diferentes sectores sociales.

Aquí algunas de las expresiones:

Gracias @BarackObama x escuchar reclamo de los puertorriqueños e indultar a Oscar López.Luego de mucho tiempo,regresa a casa y a su familia. — Ricardo Rossello (@ricardorossello) January 17, 2017

I appreciate @POTUS listening to Puerto Ricans and people worldwide who believe Oscar Lopez Rivera deserves a chance to enjoy his freedom. — Bernie Sanders (@SenSanders) January 17, 2017

It will be a blessed day when I can walk and talk with my friend Oscar Lopez in fresh air, far from prison walls: https://t.co/7rjxnVOch4 pic.twitter.com/aSNUTomEm6 — Luis V. Gutierrez (@RepGutierrez) January 17, 2017

Liberaron a Oscar López Rivera!!

Puerto Rico, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Unidos como hermanos lo logramos 🇵🇷✊️ — Residente (@Residente) January 17, 2017

.@POTUS hizo lo correcto concediendo el indulto a Oscar Lopez. Su sentencia era excesiva y sirvió mucho más años q otros con delitos mayores — Jenniffer González (@Jenniffer2012) January 17, 2017

Felicito al Presidente @BarackObama por hacer lo correcto, y me alegro por Oscar López Rivera y su familia. ¡Por fin! — Pedro Pierluisi (@PierluisiPNP) January 17, 2017

El pueblo de PR acaba de recibir las mejores noticias y comienza a celebrar la tan esperada decisión de @POTUS. pic.twitter.com/bt4wOHFL1z — Alejandro (@agarciapadilla) January 17, 2017

Sobbing with gratitude here in London.

OSCAR LOPEZ RIVERA IS COMING HOME.

THANK YOU, @POTUS.

🇵🇷 https://t.co/IEdaEvsVcG — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 17, 2017

Pardon of #OscarLopez is profoundly important for all Puerto Ricans. At long last, time for Oscar to come home. https://t.co/gmM85Ri0a4 — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) January 17, 2017

Thankful to @BarackObama for listening to our community and putting an end to the imprisonment of #OscarLopez after 35 years. #ThanksObama — Jose E. Serrano (@RepJoseSerrano) January 17, 2017

I thank our allies around the US & the world who helped immensely in moving @POTUS to #FreeOscarLopezRivera @BernieSanders @OurRevolution — Luis Vega Ramos (@luisvegaramos) January 17, 2017

Clarisa! Hoy puedes abrazar a tu padre sin tiempo limitado y sin aguantarte el amor. Los abrazos de un padre… https://t.co/rPjhy3fe6F — Kany Garcia (@kanygarcia) January 17, 2017

¡Jubilosos con la liberación del compañero Oscar López Rivera y su pronto regreso a casa! pic.twitter.com/gr1i0eqVbn — Denis Márquez (@denismarquezpip) January 17, 2017

Se me eriza la piel !!!!!! Bravo Obama !!! Dios tanto lo pedimos !!! Gracias por la libertad de Oscar Lopez !! — keylla Hernandez (@keyllitai) January 17, 2017

Finalmente es un hecho y Oscar López podrà ver el retorno d las mariposas monarcas! — Yolanda Velez (@yovelezarcelay) January 17, 2017

La mayoría de los habitantes de PR celebramos la liberación de Oscar López, por razones diferentes, pero lo importante es la solidaridad. — Felipe GómezMartínez (@felipegomez1960) January 17, 2017

Gracias @Pontifex_es por ayudar al pueblo de Puerto Rico en su justo reclamo por la excarcelacion de Oscar Lopez Rivera. — Nestor Duprey (@nestorduprey) January 17, 2017

Oscar López Libre!!!! Buen día…✊🇵🇷 — PJ SIN SUELA👣 (@pjsinsuela) January 17, 2017

¡LIBRE, AL FIN, OSCAR ES LIBRE AL FIN! @POTUS concede indulto a Oscar López Rivera. Saldrá de prisión el 17 de mayo. #FreeOscarLópez 🇵🇷 pic.twitter.com/XyvtNQmx7O — Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) January 17, 2017

Oscar López es indultado por el presidente Obama, cuando nuestro país se une por un propósito, muchas cosas buenas se pueden lograr.👏🏻🙌🏻 — Julio Cesar Sanabria (@sanabriajcs) January 17, 2017

¡Terminó mi juramento! Ha sido una lucha DE TODOS. Y TODOS debemos celebrar, incluso aquellos que a diario se mofaban de nuestros esfuerzos. — johanna rosaly (@jrosaly0113) January 17, 2017