Obama concede liberación a Oscar López

El presidente saliente de EE.UU., Barack Obama, concedió hoy el perdón al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera y conmutó su condena a prisión, que expirará el próximo 17 de mayo, informó a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Por otro lado, el congresista Luis Gutiérrez informó por medio de un comunicado de prensa que “hoy que el prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera recibió clemencia hoy por el presidente Barack Obama y entrará en vigencia en 120 días”.

“Estoy muy feliz y abrumado de emoción. Oscar es un amigo, un mentor y una familia para mí y él y su hermano José han sido amigos y mentores para toda mi vida adulta. Hubo momentos en que la esperanza era difícil de encontrar, pero mi esposa Soraida siempre tenía fe de que llegaría este día. Ahora está claro que Oscar volverá a reunirse con su familia y podrá caminar libre entre los puertorriqueños”, indicó Gutiérrez en su comunicación.

Igualmente el congresista puertorriqueño agradeció al presidente Obama. “Gracias en nombre de los millones de puertorriqueños en la Isla y en todo el mundo”, manifestó.

De otra parte, la presidenta de la Coalición por la liberación de Oscar López, Ingrid Vila, afirmó que “este día quedará marcado en la historia de Puerto Rico como recordatorio de que con tesón, unidad y perseverancia es posible adelantar como país las causas justas”.

“En particular, agradezco a los compañeros de la Coalición por la Liberación de Oscar López y a todos los que han apoyado con recursos, tiempo y trabajo. A su hija Clarissa López envío un abrazo solidario y le recuerdo que, así como la acompañamos en esta lucha que hoy rinde frutos, procuraremos junto a ella el feliz regreso y bienestar de nuestro querido Oscar. Sirva este anuncio anhelado como lección de lo que somos capaces de alcanzar cuando unimos voluntades y luchamos con perseverancia”, agregó Vila en sus declaraciones escritas.

El independentista puertorriqueño, de 74 años, fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar al Gobierno de EEUU en la isla, y en 1988 fue sentenciado a otros 15 años de prisión por un intento de fuga.

Sin la conmutación concedida hoy por Obama, López Rivera, quien lleva 35 años en prisión por conspiración sediciosa, hubiera salido de la cárcel en 2023, con 80 años de edad.

Obama ha usado así su poder ejecutivo para conmutar la pena de López Rivera tres días antes de abandonar la Casa Blanca y de pasar el bastón de mando, el viernes 20 de enero, al presidente electo, Donald Trump.

La semana pasada, unas 200 personas hicieron en Washington el último llamamiento de clemencia a Obama en favor de López Rivera y llevaron físicamente a la Casa Blanca las cajas con las 105 mil firmas recogidas, que se suman a otras 108 mil registradas en la página web “We The People”.

Reconocidas figuras públicas firmaron la petición y mostraron su apoyo público al activista, entre ellas los gobernadores saliente y entrante de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló, los artistas Ricky Martin y la agrupación urbana Calle 13, y el expresidente Jimmy Carter.

También los puertorriqueños multiplicaron las peticiones de excarcelamiento para López Rivera con motivo de su 74 cumpleaños el pasado 6 de enero.

López Rivera fue encarcelado junto a otros compañeros que lucharon activamente en los años 80 desde Chicago y en 1999 el entonces presidente Bill Clinton conmutó las condenas de once de ellos.

Clinton también le ofreció el indulto a López Rivera, pero él, que nunca ha sido acusado de delitos de sangre, se negó a aceptarlo si no se ampliaba a todos sus compañeros.

En la actualidad López Rivera se encuentra en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana, donde lleva encarcelado desde 1998, después de haber pasado por otras prisiones estadounidenses.

Durante sus dos mandatos, Obama ha conmutado las condenas de 1,385 personas e indultado a 212 individuos, de acuerdo a un comunicado de prensa emitido por Casa Blanca, incluyendo 504 penas a cadena perpetua, con lo que ha sumado más perdones de este tipo que los 12 presidentes anteriores juntos, de acuerdo con la Casa Blanca.

Hoy, 209 individuos fueron conmutados, mientras 64 adicionales fueron indultados, para totalizar 273 beneficiarios. En total, 1,597 personas fueron conmutadas o indultadas por Obama, incluyendo ahora a Oscar López Rivera.

“Debemos recordar que la clemencia es un recurso extraordinario, concedido sólo después de que el Presidente haya concluido que un individuo en particular ha demostrado estar dispuesto a hacer uso de su segunda oportunidad. Sólo el Congreso puede lograr las reformas más amplias necesarias para asegurar a largo plazo que nuestro sistema de justicia penal funcione más justa y efectivamente al servicio de la seguridad pública”, cita el comunicado.

“Obama ha promovido sin éxito desde la Casa Blanca una reforma del sistema de justicia penal con el objetivo de reducir las sentencias a los condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas, que afectan principalmente a los hispanos y a los negros”, añade el escrito.

