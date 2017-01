Gobierno llega a acuerdo con acreedores de Retiro

El Gobierno de Puerto Rico y acreedores del Sistema de Retiro de Empleados Públicos (ERS, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo en el que crearán una cuenta independiente para depositar el dinero de los patronos.

De acuerdo con el abogado federal John Mudd, “van a poner el dinero en una cuenta segregada, que no va a usar el Gobierno de Puerto Rico”. El experto destacó que la sentencia no especifica la cantidad que se pondrá en dicha cuenta, pero que “son millones de dólares”.

De igual forma, Mudd sostuvo que con el acuerdo el caso federal que tenían queda desestimado. El abogado explicó que el temor que tenían los acreedores de ERS era que el Gobierno utilizara esos fondos para otros propósitos, hecho que no se concretará con el nuevo acuerdo.

“El beneficio de los tenedores de los Bonos de ERS será establecido y mantenido en el Banco Popular de Puerto Rico”, lee la sentencia del juez Francisco Besosa.

Here is the settlement judgment by Judge Besosa https://t.co/XHkF0UEY5e

